La selección egipcia ha escrito una nueva página en su historia en el Mundial al lograr una victoria histórica con una nueva generación de estrellas y dos récords sin precedentes.

Según la red francesa «Stats Foot», el joven Hamza Abdelkarim (18 años y 171 días) se convirtió en el jugador africano más joven en ganar un partido en un Mundial, y ya es la última estrella en sumarse a la lista de leyendas egipcias del torneo.

En el minuto 76 reemplazó a Mustafa Abdelraouf «Zico», sumando su segunda aparición en un Mundial tras jugar contra Bélgica (1-1).

Además, Mohamed Salah y Mustafa «Zico» se convirtieron en los primeros egipcios en marcar y dar una asistencia en un mismo partido de Copa del Mundo.

El encuentro mostró la mezcla perfecta entre la juventud ambiciosa y la experiencia internacional: Abdelkarim exhibió una madurez sorprendente, mientras que Salah y Zico lideraron el ataque con una letal asociación que llevó a la victoria.

Estos logros confirman el crecimiento del fútbol egipcio y alimentan el optimismo sobre el futuro de los Faraones en el torneo.