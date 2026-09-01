Hamza Abdelkarim envía un mensaje contundente tras su primera aparición con el Barcelona

El joven delantero egipcio Hamza Abdel Karim, de 18 años, celebró su primera participación con el primer equipo del Barcelona, después de que el entrenador Hansi Flick le diera la oportunidad de debutar ante el Rayo Vallecano, iniciando así un nuevo paso en su trayectoria dentro del club catalán en medio de grandes esperanzas de que continúe brillando con el primer equipo.

Hamza declaró a la cadena «TV3» tras el partido: «Estoy muy contento de haber disputado mi primer partido y espero conseguir más éxitos en el futuro», expresando su enorme alegría por debutar ante la afición del Barcelona en el estadio del Camp Nou.

El delantero egipcio añadió: «Había mucha gente y estaba muy emocionado por salir ahí. Fue una sensación muy fuerte. Quiero vivirla una y otra vez».

Hamza habló de sus aspiraciones con el primer equipo, subrayando su deseo de dar todo lo que tiene para ayudar al Barcelona a lograr sus objetivos, y dijo que espera «ayudar al equipo tanto como sea posible y ganarlo todo» durante la próxima etapa.

El delantero egipcio elogió a sus compañeros en la línea ofensiva, el brasileño Raphinha y el español Lamine Yamal, destacando su admiración por lo que ofrecen dentro y fuera del campo.

Sobre Raphinha dijo: «Es una persona magnífica, y todos sabemos que siempre da lo mejor de sí en cualquier lugar del terreno de juego», mientras que describió a Lamine Yamal como un jugador que posee «un talento mágico en los pies», señalando que juega por el equipo y por la afición.

Hamza había llamado la atención durante la pretemporada, después de mostrarse a gran nivel y destacar como uno de los máximos goleadores del Barcelona, obteniendo finalmente la recompensa que esperaba con su participación con el primer equipo en un partido oficial.