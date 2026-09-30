Hamza Abdelkarim, el joven delantero del Barcelona, ha entrado en los planes de su entrenador Hansi Flick como una de las opciones disponibles para suplir a Raphinha, en caso de que el extremo brasileño no se recupere a tiempo o el técnico alemán decida darle descanso ante el Getafe.

Raphinha sufre una lesión en el músculo del muslo derecho, lo que le llevó a abandonar la concentración de la selección de Brasil en Brisbane, antes de viajar a Calcuta para disputar un amistoso frente a la India, y regresar al Barcelona para completar su programa de tratamiento y recuperación antes de reanudar la competición oficial.

La Confederación Brasileña de Fútbol anunció la exclusión del jugador de la convocatoria «por motivos de precaución», tras las pruebas médicas iniciales, quedando pendiente de someterse a nuevos exámenes en cuanto llegue a la Ciudad Deportiva del Barcelona.

En caso de que las pruebas confirmen que la lesión no pasa de una simple inflamación, el Barcelona confía en que Raphinha se recupere antes del encuentro frente al Getafe, previsto para el 10 de octubre.

Raphinha se ha convertido en un elemento indispensable en el once del Barcelona desde el inicio de la temporada, después de haber marcado 14 goles y dado 3 asistencias, y de haber sido determinante en 7 de los 8 partidos oficiales que ha disputado el equipo.

Pero en caso de que no esté disponible o de que Flick no quiera arriesgarse con él, el técnico alemán dispone de varias alternativas, entre ellas Hamza Abdelkarim, que hasta el momento solo ha jugado 4 minutos con el primer equipo, según informó el diario «Mundo Deportivo».

Gabriel Jesus encabeza las opciones planteadas, después de que el Barcelona lo fichara procedente del Arsenal por 10 millones de euros, tras no poder incorporar a Julián Álvarez.

Jesus ha jugado 4 de los 5 partidos oficiales, sin ser titular en ninguno de ellos, aunque en tan solo 39 minutos ha logrado marcar dos goles, ante el Racing y el Feyenoord.

Flick también había pensado antes en apostar por Anthony Gordon en la posición de delantero centro, y ello antes del fichaje de Jesus, mientras que Karim Adeyemi fue uno de los nombres que se barajaron, antes de que el jugador alemán quedara fuera de los planes del entrenador, al no estar convencido de utilizarlo en esa posición.

Flick cuenta asimismo con las opciones de Dani Olmo y Fermín López, ya que ambos pueden ocupar la posición de delantero en determinadas circunstancias, especialmente cuando el Barcelona busca más movimiento y presión en la línea ofensiva.

Y aunque Olmo y Fermín no son delanteros puros, su capacidad para desmarcarse sin balón, presionar al rival y llegar al área les otorga la posibilidad de desempeñar ese papel cuando sea necesario.

La última opción sería Lamine Yamal, si bien resulta menos probable en estos momentos. El astro español prefiere moverse por la banda derecha y encarar a los defensas, pero Flick ya estudió en su día la posibilidad de ubicarlo en una posición más interior.