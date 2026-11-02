El Barcelona ha decidido recurrir al egipcio Hamza Abdelkarim para reforzar las filas del equipo juvenil, de cara al duelo ante el Aston Villa, este martes, dentro de los encuentros de la cuarta jornada de la fase de liga de la UEFA Youth League, en un movimiento con el que el conjunto catalán busca aumentar sus opciones de clasificarse a la siguiente ronda.

Según el diario español "Sport", el refuerzo que recibirá el equipo juvenil del Barcelona, dirigido por Pol Planas, no se limitará a Hamza Abdelkarim, ya que la convocatoria también contará con la incorporación de Ibrima Toncara, dada la voluntad del club de preparar a elementos destacados para el esperado duelo, que podría representar un punto de inflexión en la trayectoria del equipo en el torneo continental.

El Barcelona cuenta con 4 puntos de los 9 posibles hasta el momento, lo que convierte la victoria ante el Aston Villa en un paso importante para aumentar sus opciones de clasificarse a la siguiente fase.

Además, lograr los tres puntos le daría al equipo la posibilidad de competir por terminar la fase de liga entre las primeras posiciones y evitar disputar el play-off clasificatorio para los octavos de final.

El conjunto catalán extrae algo de confianza de su actuación en su último partido europeo como visitante ante el Paris Saint-Germain en la capital francesa.

La incorporación de Ibrima Toncara a la convocatoria del juvenil llega después de que el jugador se entrenara, el lunes, bajo la dirección de Pol Planas, pese a haber participado recientemente en los entrenamientos del primer equipo dirigido por Hansi Flick.

El jugador no puede disputar partidos de la UEFA Champions League con el primer equipo debido a que no cumple los requisitos de inscripción en la lista "B", que exige haber pasado dos años consecutivos en el club desde que cumplió los 15 años.

Y dado que Toncara tiene 16 años y no ha sido inscrito en la lista "A", la UEFA Youth League sigue siendo el torneo continental disponible para su participación.

En cuanto a Hamza Abdelkarim, no completó los entrenamientos colectivos del lunes, pero el Barcelona decidió incluirlo en la convocatoria del equipo juvenil con miras a darle la oportunidad de participar por primera vez en el torneo. Esta decisión llegó después de que su participación con el primer equipo se limitara a un papel reducido, en un momento en el que Gabriel Jesus y Raphinha quedaron plenamente disponibles en las filas del equipo profesional.

En consecuencia, la dirección deportiva prefirió brindarle la oportunidad al delantero egipcio de vivir una nueva experiencia competitiva y adquirir más experiencia ante el Aston Villa, que representa una prueba importante tanto en el plano técnico como en el de desarrollo, en coincidencia con la búsqueda del Barcelona de un resultado que refuerce su posición en la carrera por la clasificación.