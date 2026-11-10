El Barcelona recibió un duro golpe a nivel de su filial, después de que las lesiones y las convocatorias internacionales provocaran una grave crisis en sus filas, antes del esperado enfrentamiento ante el Girona B, previsto para el próximo sábado, dentro de la competición de la Segunda División española.

Las ausencias provocaron que el entrenador Giuliano Belletti pierda a 22 jugadores, 8 de ellos por lesiones y otros 14 por su incorporación a las selecciones de sus países, lo que llevó al club catalán a dirigirse a la Real Federación Española de Fútbol para solicitar el aplazamiento del partido, ante la dificultad de reunir el número suficiente de jugadores para disputar el encuentro, según el diario catalán "Mundo Deportivo".

El filial del Barcelona cuenta en la actualidad únicamente con nueve jugadores, que son Bonfill, Unai Stein, Xavi Castro, Jariba, Dani Ávila, Kochen, Diarra, Koeh y Álex González, además de dos jugadores del equipo juvenil, Arjimi y Gistau.

Landry Farré y Guillem Víctor se sumaron a la lista de lesionados, que incluye a Ider Aller, Shane Kluivert, Pedro Villar, Juan Hernández, Patricio Pacífico y Sama Nomuko, quien está cerca de finalizar la fase de recuperación y regresar a los terrenos de juego.

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Estas lesiones aumentan la dificultad de la situación de Belletti, especialmente al coincidir con el periodo del parón internacional, que privó al equipo de un gran número de sus elementos fundamentales, ya sea por su participación con las selecciones juveniles o con las selecciones absolutas.

14 jugadores internacionales se ausentan del Barcelona

A nivel de las convocatorias internacionales, Iker Rodríguez, Álex Campos, Pedro Rodríguez y Jony Hernández se incorporaron a la selección de España sub-19, mientras que Ibrima, Raúl Expósito, Pape Koroma, Sergi Mayans, Jordi Besquer, Ibrima Toncara, Iu Martínez y Roberto Tomás participan en el Mundial sub-17, en tanto que Caicedo se sumó a la selección de Ecuador, y Aziz Issa a la selección de Ghana.

El Barcelona Atlètic también pierde los servicios del delantero egipcio Hamza Abdelkarim, que fue inscrito en la plantilla del primer equipo, pero juega con el filial, después de recibir una convocatoria para unirse a la selección absoluta de Egipto.

Esta crisis llega en un momento importante para el Barcelona Atlètic, que ofrece resultados destacados durante la presente temporada y lidera la clasificación del grupo dos de la Segunda División española con 25 puntos.

El equipo catalán aventaja por cuatro puntos al Terrassa, segundo clasificado, por cinco puntos al Espanyol B y por seis puntos al Girona B, su próximo rival, lo que otorga al enfrentamiento una gran importancia en la carrera por el liderato, ante el deseo del Barcelona de mantener su posición.