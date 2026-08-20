Hamza Abdelkarim no necesitó más que una sola pretemporada con el primer equipo del Barcelona para empezar a llamar la atención de sus compañeros antes que la de sus entrenadores, y parece que el joven delantero egipcio ya no es solo una promesa emergente a la espera de su oportunidad, después de haber entrado con fuerza en los planes de Hans Flick antes del arranque de la nueva temporada.

Eric García, defensa del Barcelona, fue quien más reveló la magnitud de la sorpresa que Hamza provocó dentro del vestuario del equipo, tras reconocer que no conocía al jugador egipcio antes de la pretemporada, para después mostrar su gran admiración por lo que ha ofrecido durante las últimas semanas.

García dijo sobre Hamza: "No lo conocía, y me ha sorprendido", antes de añadir un mensaje aún más importante para el joven delantero: "Si continúa trabajando de esta manera, se convertirá en un delantero muy importante en el futuro".

Las declaraciones del defensa del Barcelona, recogidas por el diario "Mundo Deportivo", llegaron tras el partido contra el Al Ahly en el Trofeu Joan Gamper, en el que Hamza marcó el gol de la ventaja para el conjunto catalán frente a su antiguo club, en una noche de especial importancia para un jugador que hace unos pocos meses ni siquiera tenía presencia habitual en el primer equipo del Al Ahly.

Según el diario, Hamza no dejó su huella únicamente dentro del vestuario, sino que ofreció unos números que hicieron más difícil ignorarlo; ya que marcó su gol ante el Al Ahly después de haber comenzado el partido como titular, y disputó 73 minutos, hasta llegar a cuatro goles en tres partidos durante la pretemporada, convirtiéndose en uno de los rostros más destacados que ha dejado la preparación del Barcelona.

Lo llamativo de los goles de Hamza es que la mayoría reflejan las características del delantero neto que busca Flick, ya que se mueve constantemente dentro del área, y sabe cómo aparecer en el lugar adecuado en el momento en que llega el balón, un punto que el técnico alemán ya había elogiado tras el doblete del jugador frente al Birmingham.

Flick dijo entonces: "Como delantero, tienes que aparecer dentro del área, y eso es lo que hizo hoy. Eso es lo que le pido a un jugador con el número 9".

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El diario destacó que el brillo del delantero egipcio llegó en un momento de gran importancia, especialmente con el Barcelona todavía buscando un nuevo delantero durante el mercado de fichajes, lo que significa que la competencia por el puesto de "9" aún no está decidida.

Y mientras el club estudia sus opciones para reforzar el ataque, Hamza sigue ofreciendo nuevos motivos que empujan a Flick a considerarlo como una solución real, y no solo un jugador joven que recibe minutos durante los partidos de preparación.

"Mundo Deportivo" señala que la pregunta ahora es si lo que ha ofrecido Hamza durante la pretemporada es suficiente para conseguir una oportunidad real en el puesto de delantero durante la jornada inaugural de la Liga frente al Elche el domingo.

Pero hay una paradoja importante; ya que, pese a todo este brillo, Hamza aún no ha disputado un partido oficial con el primer equipo del Barcelona, es más, ni siquiera ha registrado su debut oficial con el filial, lo que hace que la decisión de darle la titularidad frente al Elche sea un gran paso para Flick.

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