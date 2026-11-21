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El Espanyol B y el Barça Atlètic protagonizan esta noche un derbi de filiales al rojo vivo, sin duda el partido más destacado del grupo 2 de la segunda división española.

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Según el diario español «Sport», el duelo cobra una doble importancia, ya que llega en un momento en el que ambos equipos ocupan la parte alta de la clasificación, a lo que se suma la emoción que nunca falta en este tipo de partidos de gran rivalidad y con cuentas pendientes.

El Espanyol B es cuarto, a cuatro puntos del conjunto azulgrana, pero tiene un partido menos, el que debe disputar ante el Náxara, penúltimo clasificado. Todo está muy igualado y los tres puntos pueden ser decisivos, sobre todo porque solo el campeón asciende de forma directa.

El Barça Atlètic ha vuelto a vivir una semana complicada por el parón internacional y las lesiones, pero ha recibido una buena noticia: podrá contar con más jugadores, después de la polémica decisión del juez único de Competición que le obligó a disputar su último partido ante el Girona B el pasado sábado, que perdió por 0-1.

Fue la primera derrota del equipo esta temporada en el Estadio Johan Cruyff, y los hombres de Juliano Belletti no pueden permitirse otro tropiezo si quieren seguir en lo más alto.

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El técnico brasileño contará con un refuerzo de primer nivel con el regreso de Hamza Abdelkarim, que se entrenó ayer con el filial tras disputar algunos minutos con la selección de Egipto en los dos partidos ante Malaui.

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Si no hay cambios de planes, el delantero que luce el dorsal 9 estará con el filial, mientras que el central Álex Campos se quedará con el primer equipo para cubrir las bajas en la defensa.

Además de Hamza, Belletti podrá contar con otros cinco internacionales: Iker Rodríguez, Pedro Rodríguez, Aziz Issa, Jesse Bisiwu y el juvenil Joni Hernández.

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En cambio, el ecuatoriano José Caicedo regresó de su compromiso con su selección con algunas molestias y ayer se sometió a pruebas médicas.

Como es lógico, no estarán los jugadores de la selección española sub-17 que disputan el Mundial: Ebrima Tunkara, Jordi Bisquer y Sergi Mayans.

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Las buenas noticias llegaron de la mano de Orian Goren, Guillem Víctor y Landry Farré, que se entrenaron con normalidad. Los dos defensas podrían recibir hoy el alta médica, mientras que Orian ni siquiera llegó a figurar como lesionado pese a sus molestias físicas.

Belletti subrayó que el rival es directo en la pelea y afirmó: «Es uno de esos partidos en los que los jugadores están más motivados. Es un derbi ante un gran rival que atraviesa un momento magnífico y está rindiendo bien».

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Belletti no pudo contar con toda su plantilla hasta la sesión de entrenamiento de ayer, y explicó: «Aprovechamos el día en que estuvimos todos juntos para ajustar cosas en el campo e intentar sorprender al rival».

El entrenador del filial azulgrana prevé un duelo de gran exigencia física y aseguró que su equipo está totalmente preparado para afrontarlo.