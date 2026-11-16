HALL OF FAME XIX: Gabriel Batistuta, el delantero centro que no se divertía jugando al fútbol

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«Yo no me divertí jugando al fútbol». Es una frase que, pronunciada por Gabriel Omar Batistuta, parece casi imposible de conciliar con lo que vimos durante años en los campos de fútbol.

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Porque si hubo un futbolista capaz de transmitir emociones, de hacer saltar de sus asientos a miles de personas y de convertir un gol en algo que iba mucho más allá de un simple tanto, ese fue precisamente el Rey León. Él vivía el fútbol como una responsabilidad, con una seriedad absoluta, sin darse tregua y sin conformarse nunca. Nosotros, en cambio, disfrutamos mucho ante aquella potencia, aquellos disparos y aquellas celebraciones.

Para entender lo que representó, sin embargo, hay que remontarse a un verano de muchos años atrás, cuando su nombre aún no tenía el peso que adquiriría en los años siguientes y su rostro no se había convertido en una de las imágenes más reconocibles del fútbol. Quien escribe vio jugar a Batistuta por primera vez en el verano de 1991, frente al pequeño televisor de una casa junto al mar, durante la Copa América. Era pequeño y no tenía herramientas para medir realmente el valor de un delantero, pero mientras veía jugar a Argentina se le quedó grabada una pregunta: «¿Cómo puede ser este tan superior a los demás?». Aquella Argentina ganaría el torneo y Batistuta lo terminaría como máximo goleador, con seis goles, pero la crónica puede certificar el resultado, no el asombro de aquel niño, que sigue intacto.

Quizá ahí esté una de las claves para entender al Rey León: Batistuta nunca se presentó como un talento predestinado, uno de esos a quienes el fútbol les llega casi por derecho de nacimiento. Su mentalidad era la de un jugador forjado con trabajo, disciplina y exigencia consigo mismo. Talento tenía, y era enorme, pero nunca le bastó con pensar que lo poseía: tenía que demostrarlo cada vez, a ser posible con un gol, a ser posible con otro más.

En Florencia, aquella mentalidad adquirió una forma que iba mucho más allá del número de goles marcados. Batistuta no era solo un delantero centro capaz de rematar con una violencia impresionante, sino un futbolista que transmitía potencia en cada gesto, incluso cuando no tenía el balón en los pies: en la carrera, en la forma de apoyar el pie, en el modo de proteger la pelota, en la capacidad de resistir el contacto con un defensa y de convertir una disputa en una oportunidad para arrancar de nuevo. Parecía que su cuerpo estuviera hecho para imponerse, que cada movimiento contuviera una fuerza a punto de estallar, y esa sensación llegaba al estadio con la misma inmediatez que el ruido de uno de sus disparos contra el larguero o al fondo de la red.

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También las celebraciones formaban parte de aquella potencia, porque en Batistuta nunca parecían un gesto añadido después del gol, sino la prolongación natural de lo que acababa de suceder. La carrera hacia el banderín, la pose de guerrero que llegaría incluso a convertirse en una estatua bajo la Curva Fiesole, la ametralladora con la que celebraba los goles: imágenes distintas, pero unidas por la misma energía, por una intensidad que no dejaba lugar a la contención. No era solo un delantero que marcaba, era un hombre que parecía necesitar liberar algo cada vez que el balón entraba en la portería.

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Detrás de la ametralladora, además, hay una historia que muestra una faceta más íntima del personaje. Luciano Dati, histórico masajista de la Fiorentina, había forjado una relación especial con Batistuta, hasta el punto de seguirlo también a Francia durante el Mundial de 1998, donde logró llegar hasta él y tratarlo a escondidas en la concentración de Argentina. De aquella complicidad nació también el apodo de 007: Dati se había hecho preparar una camiseta con el número siete dibujado como una pistola y, en broma, había invitado a Batistuta a dispararle cuando marcara. El delantero centro siguió la sugerencia y el 20 de septiembre de 1998, en Vicenza, celebró por primera vez un gol imitando una ametralladora. Desde entonces, aquel gesto se convertiría en una de sus señas de identidad. En la camiseta de Batistuta había también un contador de goles que Luciano Dati actualizaba después de cada tanto, casi para hacer visible, partido tras partido, aquella búsqueda constante que para el delantero centro argentino parecía no tener una meta definitiva. En aquellas celebraciones estaba también el vínculo con una persona que, lejos de los focos, había permanecido a su lado.

Su historia, sin embargo, no está hecha solo de imágenes que encontraron de inmediato un lugar en la memoria colectiva, porque a veces incluso una actuación extraordinaria puede quedar en segundo plano cuando en el mismo partido ocurre algo destinado a convertirse en un icono. El 21 de junio de 1994, en el Mundial de Estados Unidos, Argentina se enfrenta a Grecia y gana 4-0: Batistuta marca tres goles, dos en la primera parte y uno de penalti en los minutos finales, pero aquel partido se recuerda sobre todo por otra celebración, la de Diego Maradona tras el tercer gol argentino, cuando el Diez corre hacia una cámara y grita con toda su alegría, dejando al torneo una de sus imágenes más célebres. El triplete de Batistuta permanece en las actas, mientras que la carrera de Maradona sigue viva en la memoria de quienes vieron aquel Mundial: sin quitarle ningún mérito a Diego, por supuesto, resulta llamativo pensar que una jornada en la que el delantero centro argentino había marcado tres veces haya quedado vinculada sobre todo a otro gesto. Así funciona también la memoria del fútbol, capaz de elegir una imagen y dejar todo lo demás, incluso un triplete, apenas un paso por detrás.

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Hay otra imagen, muy distinta, que pertenece a la historia de Batistuta y de la Fiorentina. El 7 de febrero de 1999, en el Franchi, la Fiorentina se enfrenta al Milan en un partido que termina 0-0 y marca un punto de inflexión en la temporada del equipo de Giovanni Trapattoni, todavía líder de la clasificación. En los minutos finales, Batistuta se lanza hacia la portería, pero su carrera se interrumpe bruscamente: se lesiona la rodilla izquierda y el delantero centro se ve obligado a abandonar el campo. Es difícil no relacionar las dos imágenes, la del goleador que se abalanza hacia la portería y la de su cuerpo detenido sobre el césped del Franchi, porque en ese mismo momento también parece frenarse la carrera de la Fiorentina hacia un título de la Serie A que Florencia había empezado a imaginar como posible. No será el único motivo por el que aquel sueño se desvanezca, y el equipo terminará de todos modos la liga en tercera posición, pero aquella caída sigue siendo una instantánea poderosísima de una temporada y una ciudad que, justo cuando parecían capaces de llegar hasta el final, se encontraron de repente ante un obstáculo enorme.

El título que había perseguido en Florencia sin conseguirlo llegaría con la Roma, en la temporada 2000-2001. Batistuta contribuyó a conquistar el título de la Serie A con veinte goles en liga y también marcó en el último partido, el 3-1 ante el Parma que dio a la Roma su tercer título. Una victoria distinta de la que había soñado con la camiseta de la Fiorentina, que llegó después de años en los que él había llevado a un equipo y a una ciudad hacia una meta que quedó pendiente, pero que completó la trayectoria de un delantero centro capaz de dejar una huella profunda allí por donde pasó. En Roma encontró por fin el título de liga, sin borrar por ello el vínculo forjado en Florencia, donde su nombre ya era algo más que el de un gran delantero.

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Queda entonces aquella frase, capaz de sorprender a cualquiera que haya tenido la suerte de verlo jugar: no se divertía, no se permitía hacerlo, sentía el peso de la responsabilidad ante quienes habían pagado una entrada para verlo. Quizá sea precisamente eso lo que hace aún más especial el recuerdo de Batistuta como futbolista, porque mientras él vivía el fútbol con aquella seriedad absoluta, con aquella disciplina y aquella ambición que lo llevaban a exigirse siempre algo más, al otro lado de la pantalla y en las gradas había quienes disfrutaban, se emocionaban y esperaban su próximo disparo como si pudiera suceder algo irrepetible.

Puede que Gabriel Batistuta no se divirtiera jugando al fútbol. Pero, desde luego, nos hizo disfrutar a nosotros.

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Y quien escribe siempre vuelve allí, a aquella casa junto al mar, a aquel televisor y a aquel niño que todavía no sabía explicar por qué, pero ya había entendido que estaba ante algo diferente: «¿Cómo puede ser este tan superior a los demás?». Han pasado más de treinta años y aquella pregunta no ha perdido fuerza.