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Australia v Egypt: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Abdelmawgood Samir

Traducido por

Hakimi, tercero... ¡Salah supera a todas las estrellas del Mundial con una cifra excepcional!

Egipto
Marruecos
Argentina
Francia
Belgium
World Cup
M. Salah
A. Hakimi
L. Messi
L. Trossard
Egipto
Marruecos
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A Messi, Mbappé y Oulissi...

Mohamed Salah, estrella de Egipto, lidera la clasificación de creadores de ocasiones del Mundial 2026 con un promedio de 4,3 por cada 90 minutos, por encima del belga Leandro Trossard (4), aunque ambos suman 16 oportunidades.

Según «Sky Sports», ambos lideran la clasificación con 16 ocasiones, pero Salah promedia 4,3 cada 90 minutos, por encima de las 4 de Trossard.

Salah afianzó su liderato creando cinco ocasiones ante Australia, partido que Egipto ganó 4-2 en los penaltis tras empatar 1-1, con un tanto del ‘Faraón’ desde los once metros con la ‘Panenka’.

El marroquí Achraf Hakimi fue tercero con 14 ocasiones, dos más que el inglés Declan Rice, el alemán Florian Wirtz y el senegalés Sadio Mané, empatados en cuarto lugar con 12.

El marfileño Yan Diomande fue séptimo con 11, y el colombiano James Rodríguez, el uruguayo Max Araújo y el belga Kevin De Bruyne completaron del octavo al décimo lugar.

Los franceses Michael Oliisi y Kylian Mbappé, el portugués Nuno Mendes y el mexicano Roberto Alfaro suman 10 cada uno, mientras que Lionel Messi, leyenda argentina y máximo goleador del Mundial, ha creado 9.

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