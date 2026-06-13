Hakimi supera a Ziyech y se convierte en el africano con más partidos en la historia del Mundial

Ashraf Hakimi, estrella del París Saint-Germain, batió el récord de partidos mundialistas para un marroquí: ya suma 11.

Este sábado, en la primera jornada del Grupo C del Mundial 2026, superó a su compañero Hakim Ziyech, ausente en este torneo, al alcanzar 11 encuentros.

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Además, lidera la lista de jugadores africanos con más partidos en la Copa del Mundo, igualando el récord del camerunés François Omam-Biyik y del ghanés Asamoah Gyan (11 cada uno), según «stats foot».

Hakimi, clave en 2018, 2022 y ahora 2026, ya es uno de los referentes del fútbol marroquí tras llegar a semifinales en Catar.

Brasil, en el Grupo C con Marruecos, Haití y Escocia, busca su sexto título.

En Qatar 2022, Marruecos hizo historia al terminar cuarto, mejor resultado de una selección árabe o africana.