Hakimi sobre la tanda de penaltis: «Estaba seguro de que ganaríamos porque tenemos a Bono»

Ashraf Hakimi, capitán de Marruecos, se mostró orgulloso tras eliminar a Holanda y avanzar a octavos del Mundial 2026.

Marruecos avanzó a octavos del Mundial 2026 tras vencer a Holanda 3-2 en los penaltis, después de empatar 1-1 en el tiempo reglamentario y la prórroga, en el estadio de Monterrey.

Holanda se adelantó en el 72’ con gol de Cody Gakpo, pero Marruecos igualó en el 90+1’ por medio de Issa Diop, forzando la prórroga y, luego, los penaltis, donde la suerte sonrió a los Leones del Atlas.

Tras el encuentro, Ashraf Hakimi declaró a «beIN Sports»: «Es una victoria merecida; mantuvimos el espíritu ganador hasta el último minuto».

Y añadió: «Nos mantuvimos fieles a la identidad marroquí y a nuestro estilo de juego, incluso después de ir perdiendo por un gol, y conseguimos remontar el partido».

«Generamos muchas ocasiones y tuvimos la posesión, pero no pudimos marcar más goles», añadió.

Y añadió: «En los penaltis estaba seguro de que ganaríamos, porque tenemos a Yassine Bono».

Bono detuvo el quinto lanzamiento de Holanda, de Sammerville, e Ismail Saibari anotó el último penalti, sellando el pase a octavos.

Hakimi concluyó: «Estoy orgulloso de todos; representamos a África y gracias a la afición que ha viajado a México para apoyarnos; nuestra misión es hacerlos sentir orgullosos».

El próximo sábado por la tarde, Marruecos se medirá a Canadá en los octavos de final.