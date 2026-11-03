Hakimi se pronuncia con un emotivo mensaje tras la muerte del delantero del Tenerife

El marroquí Achraf Hakimi, estrella del Paris Saint-Germain, se unió a la lista de estrellas del fútbol que dieron el pésame por Jesús de Miguel, delantero del Tenerife, tras su fallecimiento a los 30 años, a causa de la grave lesión que sufrió durante el partido de su equipo ante el FC Andorra en la Segunda División española.

Hakimi escribió un mensaje de condolencia a través de sus cuentas en las redes sociales, en el que dijo: «Un cálido saludo a todos sus seres queridos. Que descanse en paz», expresando su solidaridad con la familia del jugador y sus seguidores tras el trágico suceso.

De Miguel había sufrido un violento choque con el portero del Andorra, Jesús Owono, durante los últimos minutos del partido disputado en el estadio «Heliodoro Rodríguez López», cuando el guardameta salió a disputar un balón dividido al delantero, sufriendo este último una grave lesión que requirió la intervención del equipo médico y su traslado en ambulancia al hospital.

El partido fue suspendido cuando el marcador reflejaba un empate 2-2.

Las reacciones no se limitaron a Hakimi, ya que el FC Andorra se apresuró a lamentar la muerte del jugador con un conmovedor mensaje, en el que dijo: «Con el corazón roto y una profunda tristeza, enviamos nuestras más sinceras condolencias a la familia de Jesús de Miguel, a todos sus compañeros y amigos, y al Tenerife. Descansa en paz».

Asimismo, Gerard Piqué, presidente del club andorrano y exjugador del Barcelona, quiso expresar su tristeza, y escribió: «Lo siento muchísimo. Que Jesús descanse en paz», al tiempo que informes periodísticos señalaron que abandonó rápidamente el estadio del partido tras el suceso para interesarse por el estado del delantero.

El Tenerife anunció el fallecimiento de su jugador a las ocho de la mañana del martes, confirmando en un comunicado oficial que atraviesa un momento de profunda tristeza, y pidiendo que se respete la privacidad de su familia en estas dolorosas circunstancias.

Las consecuencias de la tragedia se extendieron a las competiciones nacionales, después de que la Real Federación Española de Fútbol decidiera suspender los partidos previstos para el martes, en el marco de la Copa del Rey y la Copa de la Reina, en señal de luto por el fallecimiento del jugador. También canceló el acto de presentación del partido de la selección española sub-21 ante Japón en la ciudad de Almendralejo, y anunciará posteriormente las nuevas fechas de los partidos aplazados.