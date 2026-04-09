حakimi: No estoy orgulloso del incidente de la toalla... y estoy frustrado a pesar de la victoria sobre el Liverpool

Siguen las repercusiones de la final de la Copa Africana de Naciones entre Marruecos y Senegal, y no solo en el plano legal, ya que la selección senegalesa presentó un recurso ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) contra la decisión de la Confederación Africana de Fútbol (CAF) de otorgar el título a Marruecos.

Achraf Hakimi, capitán de los “Leones del Atlas”, habló sobre esta decisión y la polémica que rodeó la final, en declaraciones a la cadena “Movistar”, tras la victoria del Paris Saint-Germain sobre el Liverpool (2-0) en la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones, ayer miércoles por la noche.

Hakimi dijo: “Fueron momentos difíciles y cargados de tensión dentro del campo. No me siento orgulloso de la imagen que dimos por el incidente de las toallas. Aun así, el equipo ofreció una buena imagen a nivel competitivo. Respetamos al rival y al torneo”.

Hakimi se refiere a los intentos de los jugadores de la selección marroquí de robar la toalla del guardameta senegalés Edouard Mendy durante la final, ya que la toalla se convirtió después en un símbolo representativo de los hechos del partido.

Por el contrario, el lateral marroquí condenó el comportamiento de la selección senegalesa y expresó su apoyo a la decisión de la CAF de otorgar el título a Marruecos, añadiendo: “Actualmente se está evaluando lo que debe suceder, y esperamos que se tome la decisión que beneficie al fútbol africano”.

Y continuó: “Esperamos quedarnos con el título porque lo merecemos, y porque no se puede abandonar el terreno de juego de esa manera”.

Frustrado por no ganar por más de dos goles

Por otro lado, el exjugador del Inter de Milán y del Borussia Dortmund mostró su insatisfacción con la corta diferencia que logró el Paris Saint-Germain ante el Liverpool, a pesar del triunfo, diciendo: “Tras las ocasiones claras que creamos, sientes cierta frustración por no haber conseguido una diferencia mayor, pero estamos contentos con el rendimiento del equipo en general”.

Hakimi aprovechó la ocasión para reafirmar las opciones del Paris Saint-Germain de competir por el título de la Champions, afirmando: “Como dije antes, no hay que dudar de este equipo. Somos los actuales campeones y lo hemos demostrado una y otra vez. Cuando nos dan por acabados, estamos en nuestro mejor momento. Somos conscientes de la fase de la temporada en la que estamos y esperamos continuar a este ritmo y llegar lo más lejos posible”.

Aun así, Hakimi advirtió contra subestimar al Liverpool en el partido de vuelta, asegurando: “El fútbol cambia muy rápido. Anfield es un estadio muy difícil. Debemos estar al máximo nivel de concentración y no dar la clasificación por hecha. Tenemos que ir a ganar como hacemos siempre y sentenciar la eliminatoria”.