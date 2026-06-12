Hakimi lanza declaraciones incendiarias antes del partido contra Brasil

Ashraf Hakimi, capitán de Marruecos, afirmó que los «Leones del Atlas» están listos para enfrentar a Brasil y obtener un buen resultado en el debut del Mundial 2026.

En la rueda de prensa del viernes con el seleccionador Mohamed Wahbi, afirmó: «Somos el Brasil de África, y todos lo saben. Respetamos a Brasil, pero estamos preparados».

La estrella del París Saint-Germain añadió con confianza: «Nos centramos en dar lo mejor de nosotros mismos y conseguir los mejores resultados. Personalmente, me centro en prepararme para el partido de mañana. Nuestro objetivo es hacer felices a los aficionados marroquíes y ofrecer un gran rendimiento en el Mundial».

Sobre enfrentar a Vinicius Junior, afirmó: «Todos conocemos su calidad; he jugado contra él varias veces. Para marcarlo, o a cualquier otro, debemos defender como equipo. Estamos preparados».

El capitán evitó hablar de favoritos y sentenció: «En un gran torneo no los hay; todos estamos igualados. Brasil tiene jugadores excepcionales, como nosotros. Será un duelo equilibrado donde mandarán los detalles».

Sobre su relación con su compañero en el París Saint-Germain, el defensa brasileño Marquinhos, Hakimi reveló: «No he hablado mucho con él en los últimos días. Ambos estamos centrados en nuestra selección. Nos entendemos bien en París, pero en el campo los dos querremos ganar. Que gane el mejor».

Para cerrar, elogió a Neymar: «Disfruto jugando contra los mejores y Neymar es uno de ellos. Quizá sea su último Mundial y espero que esté en el campo para enfrentarnos».

Marruecos y Brasil, encuadrados en el Grupo C con Haití y Escocia, se juegan una de las dos plazas para octavos en la jornada inaugural.