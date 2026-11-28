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Luis Enrique, entrenador del Paris Saint-Germain, ha explicado cómo utiliza a Nuno Mendes y Achraf Hakimi en posiciones adelantadas antes del partido de Ligue 1 de este sábado contra el Lorient. Con Desire Doue y Khvicha Kvaratskhelia de baja, prueba distintas soluciones ofensivas con sus laterales.

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Mendes y Hakimi asumen funciones ofensivas en el PSG

El entrenador del Paris Saint-Germain, Luis Enrique, ha destacado cómo Nuno Mendes y Achraf Hakimi impulsan el ataque del equipo antes del partido de Ligue 1 de este sábado contra el Lorient en el Parque de los Príncipes. Con Desire Doue y Khvicha Kvaratskhelia de baja, el PSG sigue buscando soluciones dentro de la plantilla para mantener su capacidad ofensiva.

Líder de la Ligue 1 tras encadenar ocho victorias, el equipo de Luis Enrique se adapta constantemente mientras compagina los compromisos nacionales y europeos sin dos atacantes de banda importantes.

«Hakimi juega de delantero casi todo el tiempo»

En la rueda de prensa del viernes, Luis Enrique explicó que su cuerpo técnico prueba activamente funciones poco habituales para jugadores como Mendes y Hakimi cuando el mercado de fichajes está cerrado. En lugar de depender únicamente de nuevos fichajes, confía en que la plantilla demuestre sobre el campo de qué es capaz.

«Siempre intentamos mejorar el equipo sin poder fichar jugadores porque estamos fuera del mercado de fichajes. Pensamos en distintas situaciones para cada partido. Somos un cuerpo técnico que busca demostrar cosas sobre las que quizá tengáis dudas, pero que los jugadores son capaces de hacer», afirmó Luis Enrique. «Siempre estamos abiertos a distintas posibilidades. Nuno Mendes ya ha jugado de extremo y Hakimi juega de delantero casi todo el tiempo. Seguimos buscando mejorar nuestro equipo y serán los jugadores quienes nos den la respuesta sobre si funciona o no».

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Versatilidad y movilidad controlada en el sistema

Mendes y Hakimi forman parte de una plantilla construida en torno a la capacidad de adaptación, junto a jugadores como Warren Zaire-Emery, Senny Mayulu, Lucas Beraldo, Ousmane Dembele, Maghnes Akliouche y Vitinha. Luis Enrique señaló que la libertad posicional solo funciona si los jugadores equilibran sus movimientos ofensivos con la disciplina defensiva.

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«Necesitas ese tipo de libertad para entrenar situaciones generales como la movilidad controlada. Para defender, tienes que estar bien colocado. Ese equilibrio es difícil; de lo contrario, todos los equipos jugarían como nosotros. Necesitas jugadores con la inteligencia y la capacidad para gestionarlo», explicó.

La fórmula, a prueba ante la defensa del Lorient

Mendes y Hakimi se enfrentarán a una disciplinada defensa del Lorient este sábado por la tarde en el Parque de los Príncipes. El equipo de Alexandre Dujeux solo ha encajado tres goles en sus últimos seis partidos de liga.

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La capacidad de los laterales del PSG para desarticular con sus movimientos ofensivos el bloque bajo del Lorient será clave en la búsqueda de la novena victoria consecutiva del líder en Ligue 1.