El inglés Harry Kane, delantero del Bayern Munich, se coronó con el Balón de Oro de 2026 la noche del lunes, durante la gala celebrada en la capital británica, Londres.

Kane conquistó el galardón por primera vez en su carrera, superando al dúo formado por Kylian Mbappé, delantero del Real Madrid (segundo), y Lamine Yamal, estrella del Barcelona (tercero).

Por quinta vez en la historia del premio, se tuvieron en cuenta los resultados de la temporada futbolística en lugar del año natural para determinar al ganador, de modo que el periodo durante el cual se computan los logros de los jugadores se extiende desde el 3 de agosto de 2025 hasta el 19 de julio de 2026, para abarcar las principales competiciones y acontecimientos de la temporada.

La revista "France Football", responsable del Balón de Oro, anunció la clasificación de los candidatos al galardón, desde el trigésimo puesto hasta el primero, de la siguiente manera:

Clasificación final del Balón de Oro 2026





Puesto Jugador Club Selección 29 Sadio Mané Al-Nassr Senegal 29 William Saliba Arsenal Francia 28 Julián Quiñones Al-Qadsiah México 27 Bruno Fernandes Manchester United Portugal 26 Dayot Upamecano Bayern Munich Francia 25 Marquinhos Paris Saint-Germain Brasil 24 Luis Díaz Bayern Munich Colombia 23 Nuno Mendes Paris Saint-Germain Portugal 22 Lautaro Martínez Inter de Milán Argentina 21 Gabriel Arsenal Brasil 20 Willian Pacho Paris Saint-Germain Ecuador 19 João Neves Paris Saint-Germain Portugal 18 Marc Cucurella Real Madrid España 17 Vinícius Júnior Real Madrid Brasil 16 Ferran Torres Barcelona - Paris Saint-Germain España 15 Declan Rice Arsenal Inglaterra 14 Vitinha Paris Saint-Germain Portugal 13 Achraf Hakimi Paris Saint-Germain Marruecos 12 Pau Cubarsí Barcelona España 11 Jude Bellingham Real Madrid Inglaterra 10 Fabián Ruiz Paris Saint-Germain España 9 Michael Olise Bayern Munich Francia 8 Erling Haaland Manchester City Noruega 7 Ousmane Dembélé Paris Saint-Germain Francia 6 Khvicha Kvaratskhelia Paris Saint-Germain Georgia 5 Lionel Messi Inter Miami Argentina 4 Rodri Manchester City - Barcelona España 3 Lamine Yamal Barcelona España 2 Kylian Mbappé Real Madrid Francia 1 Harry Kane Bayern Munich Inglaterra







