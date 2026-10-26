El inglés Harry Kane, delantero del Bayern Munich, se coronó con el Balón de Oro de 2026 la noche del lunes, durante la gala celebrada en la capital británica, Londres.
Kane conquistó el galardón por primera vez en su carrera, superando al dúo formado por Kylian Mbappé, delantero del Real Madrid (segundo), y Lamine Yamal, estrella del Barcelona (tercero).
Por quinta vez en la historia del premio, se tuvieron en cuenta los resultados de la temporada futbolística en lugar del año natural para determinar al ganador, de modo que el periodo durante el cual se computan los logros de los jugadores se extiende desde el 3 de agosto de 2025 hasta el 19 de julio de 2026, para abarcar las principales competiciones y acontecimientos de la temporada.
La revista "France Football", responsable del Balón de Oro, anunció la clasificación de los candidatos al galardón, desde el trigésimo puesto hasta el primero, de la siguiente manera:
Clasificación final del Balón de Oro 2026
Puesto
Jugador
Club
Selección
29
Sadio Mané
Al-Nassr
Senegal
29
William Saliba
Arsenal
Francia
28
Julián Quiñones
Al-Qadsiah
México
27
Bruno Fernandes
Manchester United
Portugal
26
Dayot Upamecano
Bayern Munich
Francia
25
Marquinhos
Paris Saint-Germain
Brasil
24
Luis Díaz
Bayern Munich
Colombia
23
Nuno Mendes
Paris Saint-Germain
Portugal
22
Lautaro Martínez
Inter de Milán
Argentina
21
Gabriel
Arsenal
Brasil
20
Willian Pacho
Paris Saint-Germain
Ecuador
19
João Neves
Paris Saint-Germain
Portugal
18
Marc Cucurella
Real Madrid
España
17
Vinícius Júnior
Real Madrid
Brasil
16
Ferran Torres
Barcelona - Paris Saint-Germain
España
15
Declan Rice
Arsenal
Inglaterra
14
Vitinha
Paris Saint-Germain
Portugal
13
Achraf Hakimi
Paris Saint-Germain
Marruecos
12
Pau Cubarsí
Barcelona
España
11
Jude Bellingham
Real Madrid
Inglaterra
10
Fabián Ruiz
Paris Saint-Germain
España
9
Michael Olise
Bayern Munich
Francia
8
Erling Haaland
Manchester City
Noruega
7
Ousmane Dembélé
Paris Saint-Germain
Francia
6
Khvicha Kvaratskhelia
Paris Saint-Germain
Georgia
5
Lionel Messi
Inter Miami
Argentina
4
Rodri
Manchester City - Barcelona
España
3
Lamine Yamal
Barcelona
España
2
Kylian Mbappé
Real Madrid
Francia
1
Harry Kane
Bayern Munich
Inglaterra