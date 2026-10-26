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Hakimi, 13º, y Vinicius en una posición sorprendente: se anuncia la clasificación de los candidatos al Balón de Oro 2026

K. Mbappe
L. Yamal
H. Kane
L. Messi
J. Bellingham
Pau Cubarsí
B. Fernandes
M. Cucurella
A. Hakimi
D. Rice
O. Dembele
K. Kvaratskhelia
N. Mendes
M. Olise
S. Mane
Vinicius Junior
Vitinha
F. Torres
Fabián Ruiz
Rodri
W. Saliba
Lautaro Martínez
E. Haaland
Luis Díaz
Francia
España
Inglaterra
Argentina
Portugal
Marruecos
Georgia
Senegal
Brasil
Noruega
Colombia

Conoce la clasificación de los candidatos al Balón de Oro

La capital británica, Londres, acoge este lunes la gala del Balón de Oro 2026, en medio de una expectación mundial por conocer al ganador del premio, con el anuncio de los nombres de los treinta nominados de forma sucesiva en orden descendente, hasta el inicio de la gala a las nueve de la noche, hora de La Meca.

Las máximas estrellas del fútbol compiten por el premio, y el francés Kylian Mbappé, estrella del Real Madrid, el español Lamine Yamal, extremo del Barcelona, y el inglés Harry Kane, delantero del Bayern de Múnich, figuran entre los principales candidatos a conquistar el Balón de Oro.

Por quinta vez en la historia del premio, se tomarán como referencia los resultados de la temporada futbolística en lugar del año natural para determinar al ganador, de modo que el periodo durante el cual se contabilizan los logros de los jugadores se extenderá desde el 3 de agosto de 2025 hasta el 19 de julio de 2026, para abarcar las principales competiciones y acontecimientos que se vivieron en la temporada.

La revista "France Football", responsable del premio del Balón de Oro, anunció la clasificación de los nominados al Balón de Oro, comenzando por el puesto trigésimo y hasta el puesto undécimo.

Actualmente, 10 jugadores compiten por decidir los puestos restantes, y está previsto que sus nombres se anuncien en la gala. Son los siguientes: Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia, Michael Olise, Fabián Ruiz, Rodri, Lionel Messi, Erling Haaland, Harry Kane, Kylian Mbappé y Lamine Yamal.

Clasificación de los nominados al Balón de Oro 2026


Puesto

Jugador

Club

Selección

29

Sadio Mané

Al Nassr

Senegal

29

William Saliba

Arsenal

Francia

28

Julián Quiñones

Al Qadisiyah

México

27

Bruno Fernandes

Manchester United

Portugal

26

Dayot Upamecano

Bayern de Múnich

Francia

25

Marquinhos

París Saint-Germain

Brasil

24

Luis Díaz

Bayern de Múnich

Colombia

23

Nuno Mendes

París Saint-Germain

Portugal

22

Lautaro Martínez

Inter de Milán

Argentina

21

Gabriel

Arsenal

Brasil

20

Willian Pacho

París Saint-Germain

Ecuador

19

João Neves

París Saint-Germain

Portugal

18

Marc Cucurella

Real Madrid

España

17

Vinicius Júnior

Real Madrid

Brasil

16

Ferran Torres

Barcelona - París Saint-Germain

España

15

Declan Rice

Arsenal

Inglaterra

14

Vitinha

París Saint-Germain

Portugal

13

Achraf Hakimi

París Saint-Germain

Marruecos

12

Pau Cubarsí

Barcelona

España

11

Jude Bellingham

Real Madrid

Inglaterra

10




9




8




7




6




5




4




3




2




1






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