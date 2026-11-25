Cómo ver el Hajduk Split vs St.Truiden con una VPN

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. Elige un proveedor de servicios de VP de confianza y descarga la aplicación en tu dispositivo (ordenador, móvil o tableta). Elige la ubicación del servidor. Selecciona un servidor VPN en el país donde se emite oficialmente el partido.

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Previa del partido

Conference League - Jornada 4 26 nov 2026 - 15:00 Stadion Poljud

El Hajduk Split recibe al St.Truiden en el Stadion Poljud de Split en un partido de la Conference League entre dos equipos situados en la zona media de la tabla.

El Hajduk llega en un buen momento en la competición nacional bajo la dirección de Gonzalo Garcia. Ganó 2-1 a domicilio al NK Lokomotiva en la HNL el 21 de noviembre y ha sumado tres victorias en sus últimos cinco partidos.

Su trayectoria europea ha sido menos regular. La derrota por 1-0 ante el Lincoln Red Imps el 5 de noviembre, en casa o a domicilio, sigue siendo la única en esa serie de partidos, y el Hajduk ocupa el 13.º puesto en la tabla de la Conference League.

El St.Truiden, dirigido por Jonas De Roeck, viaja con una trayectoria reciente más irregular. Empató 2-2 con el Sporting Charleroi el 21 de noviembre, después de vencer 4-1 al Zulte Waregem.

El conjunto belga ocupa el décimo puesto en la clasificación de la Conference League, tres posiciones por encima del equipo local. Su resultado europeo más reciente fue un empate 1-1 con el Brann el 5 de noviembre.

Ambos equipos han demostrado que pueden marcar con facilidad, por lo que se espera un partido con vocación ofensiva en Poljud. Esto es lo que sabemos sobre cómo seguir el encuentro.

Por ahora no hay información oficial disponible sobre la retransmisión del Hajduk Split vs St.Truiden. Los detalles sobre el canal de TV y el streaming se añadirán cuando se confirmen los titulares de los derechos.

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