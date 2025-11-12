+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
World Cup Qualification CONCACAF
team-logoHaiti
team-logoCosta Rica
Andrés Roberto Flores Bocanegra

Haití vs. Costa Rica, Eliminatorias Concacaf al Mundial 2026: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Cómo ver el partido de las Eliminatorias Concacaf al Mundial 2026 entre Haití y Costa Rica, así como la hora de inicio y noticias del equipo.

Haití recibe a Costa Rica este jueves 13 de noviembre a las 21:00 horas (tiempo local) en el estadio Ergilio Hato, por la quinta jornada de las Eliminatorias Concacaf al Mundial 2026.

Sigue aquí en directo el Haití vs. Costa Rica de las Eliminatorias Concacaf al Mundial 2026

Los Granaderos llegan al compromiso después de perder por marcador de 0-3 a manos de Honduras en la fecha cuatro. El equipo dirigido por Sébastien Migné es tercero en el Grupo C con cinco puntos, obligados a sumar para mantenerse en la lucha mundialista.

Por su parte, los Ticos vencieron por 4-1 a Nicaragua en su más reciente partido en la eliminatoria, con un doblete de Alonso Martínez, junto a las anotaciones de Francisco Calvo y Manfred Ugalde. El cuadro a cargo de Miguel Herrera es segundo en la tabla con seis unidades.

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Cómo ver Haití vs Costa Rica, Eliminatorias Concacaf al Mundial FIFA 2026: Canales de TV y transmisiones en vivo

PAÍS O ZONACANAL O STREAMING
EspañaCONCACAF YouTube
SudaméricaCONCACAF YouTube
MéxicoAzteca Deportes Network
Estados UnidosUniverso, Peacock, CBSSN, Paramount+, Fubo Sports

El partido estará disponible en España y Sudamérica a través de CONCACAF Youtube, mientras que en México se podrá seguir por Azteca Deportes Network.

Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de Universo, Peacock, CBSSN, Paramount+ y Fubo Sports.

Hora de inicio de Haití vs Costa Rica

crest
World Cup Qualification CONCACAF - Copa del Mundo - Clasificación CONCACAF - Grupo 3

El partido se disputa este jueves 13 de noviembre a las 21:00 horas (tiempo local) y tendrá como escenario el estadio Ergilio Hato.

  • México:20:00 horas
  • Argentina:23:00 horas
  • Estados Unidos:21:00 horas (tiempo del este)
  • España:03:00 horas (viernes 14)

Noticias del equipo y escuadras

Haiti contra Costa Rica alineaciones

HaitiHome team crest

4-4-2

Formación

5-3-2

Home team crestCRC
1
J. Placide
2
C. Arcus
5
H. Delcroix
4
R. Ade
13
D. Lacroix
15
R. Providence
10
J. Bellegarde
17
D. Jean Jacques
21
J. Casimir
14
L. Pierre
20
F. Pierrot
1
K. Navas
4
J. Vargas
6
A. Gamboa
20
H. Quiros
15
F. Calvo
19
K. Waston
10
J. Alcocer
5
C. Borges
13
A. Murillo
11
A. Martinez
7
K. Vargas

5-3-2

CRCAway team crest

HAI
-Alineación

Suplentes

Manager

  • S. Migne

CRC
-Alineación

Suplentes

Manager

  • M. Herrera

Lesiones y jugadores suspendidos

Lesiones y suspensiones

  • Ningún jugador apartado

Lesiones y suspensiones

  • Ningún jugador apartado

Noticias de la Selección de Haití

Los Granaderos estrenarán a tres jugadores que vienen de ligas europeas, quienes se han comprometido con Haití ante la posibilidad de disputar una Copa del Mundo: Josué Casimiro (Burnley), Sebastien Migné (AJ Auxerre) y Jean-Ricner Bellegarde (Wolverhampton).

Noticias de la Selección de Costa Rica

Los Ticos pueden confirmar como mínimo una posibilidad real de conseguir un lugar en el repechaje con un triunfo, e incluso aspirar al boleto directo al Mundial.

Cómo llegan al partido

HAI
-Formulario

Gol marcado (encajado)
7/8
Partidos de más de 2.5 goles
4/5
Ambos equipos anotaron
2/5

CRC
-Formulario

Gol marcado (encajado)
10/7
Partidos de más de 2.5 goles
3/5
Ambos equipos anotaron
4/5

Historial de Enfrentamientos Directos

HAI

Últimos partidos

CRC

1

Victoria

3

Empates

1

Victoria

7

Goles marcados

7
Partidos de más de 2.5 goles
2/5
Ambos equipos anotaron
4/5

Clasificación

Enlaces útiles

