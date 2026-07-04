Haitham Hassan: «Nos costó mucho contra Australia... y lo celebraremos antes del partido contra Argentina»

Haitham Hassan, jugador de Egipto, celebró el pase a octavos del Mundial tras ganar 4-2 en penaltis a Australia, tras el 1-1 final.

En la web de la FIFA declaró: «Es increíble. Saber que hoy hemos hecho felices a 120 millones de egipcios y que se celebra en todo el país es maravilloso».

Y añadió: «Saber que has dado alegría a tanta gente te hace feliz a ti también. Creo que es un día perfecto. Estamos en la cima de la felicidad y tenemos muchas ganas de celebrarlo en el vestuario; además, esperamos encontrarnos con muchos egipcios esperándonos en el hotel. Hoy será un día de celebración».

Los Faraones dominaron, pero el empate forzó los penaltis. «Fue un partido de mucha emoción. Nos adelantamos, ellos empataron, Hubo ocasiones para ambos equipos y, al final, todo se redujo a los penaltis: o pasábamos o nos eliminaban. La presión fue enorme, pero, gracias a Dios, ganamos. Hemos hecho historia».

Sobre el cruce de octavos ante Argentina, añadió: «Ahora solo queremos celebrar; luego llegará el momento de preparar ese partido».

El próximo partido de Egipto contra Argentina, actual campeona del mundo, se disputará el 7 de julio en el Atlanta Stadium.