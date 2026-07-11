Haitham Hassan: «Egipto es el país más fuerte de África y espero que se repita la trayectoria de Salah»

Haitham Hassan, jugador de la selección egipcia, asegura que sus ambiciones con los «Faraones» no tienen límites y destaca que la actual generación puede lograr grandes éxitos en el futuro tras su actuación en el Mundial.

Hassan disputó el último Mundial, donde Egipto cayó 2-3 ante Argentina en octavos. en un encuentro marcado por decisiones arbitrales polémicas, pues varios informes señalaban un posible favoritismo del suizo Gianni Infantino, presidente de la FIFA.

El más fuerte de África

En el programa «Al-Hikaya» con el periodista Amr Adib, Haitham declaró: «Quiero ganar todo con Egipto; soñar es gratis y podemos lograrlo; tenemos grandes ambiciones y siempre buscamos la victoria».

Y añadió: «La selección de Egipto es la más fuerte de África; contamos con los mejores jugadores, una generación excepcional y un cuerpo técnico magnífico. Fuimos un equipo cohesionado y fuerte, muy unidos dentro y fuera del campo, y así lo demostramos en el Mundial».

Y concluyó: «Tenemos jóvenes de gran nivel que serán el futuro de la selección y pueden lograr cosas importantes en los próximos años».

Sobre su llegada a la selección, reveló que el mediador Wael Ahmed fue clave en su seguimiento y fichaje.

Explicó que Wasim Ahmed siguió su progresión de cerca y facilitó su incorporación al grupo.

Explicó: «Waseem Ahmed llevaba mucho tiempo en contacto conmigo y me había seguido en todas las etapas; fue él quien facilitó el contacto con el cuerpo técnico y los responsables para que pudiera incorporarme a la selección egipcia».

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El jugador explicó que algunos trámites retrasaron su debut con la selección al comienzo del Mundial y añadió: «Hubo un problema con unos documentos que la FIFA necesitaba verificar, pero el cuerpo técnico y el equipo administrativo hicieron un trabajo magnífico y rápido para que pudiera participar en el resto de partidos del torneo».

Orgulloso de jugar junto a Mohamed Salah

Jugar con Mohamed Salah es un orgullo y espera seguir sus pasos.

«Estoy muy orgulloso de jugar con Mohamed Salah, es un gran jugador y un símbolo del fútbol egipcio, y espero repetir lo que él ha hecho con la selección de Egipto y lograr grandes éxitos con la camiseta de los Faraones».

Añadió que la presencia de jugadores con gran experiencia, como Salah, ayuda a la nueva generación a desarrollarse dentro y fuera del campo.

El gol anulado a Argentina habría dado la vuelta al mundo.

Sobre el gol anulado a Egipto frente a Argentina en el Mundial, lo calificó como uno de los más bonitos del torneo.

«Marcamos un gol que, en mi opinión, fue uno de los más bonitos del torneo y quizá de la historia del Mundial. Me entristeció que no se concediera; no vi falta alguna», añadió.

Y añadió: «Si Argentina hubiera marcado ese gol, no lo habrían anulado».

Finalmente, destacó su alegría por representar a Egipto y su deseo de seguir creciendo y lograr más éxitos en el futuro.