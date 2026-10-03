El cuerpo técnico de la selección de Egipto, dirigido por Hossam Hassan, decidió dar descanso a Haitham Hassan, jugador del Celtic escocés, en el partido amistoso ante Sudáfrica debido a una lesión, siguiendo la recomendación del cuerpo médico encabezado por el doctor Mohamed Abou El Ela.

Según el diario egipcio "Al Shorouk", la selección concluyó sus entrenamientos la tarde de este sábado en el Estadio Internacional de El Cairo, como preparación para el enfrentamiento amistoso con el que cierra su concentración actual.

En la sesión participaron 22 jugadores, tras el regreso de Ahmed Fattouh a los entrenamientos colectivos, después de completar su programa de rehabilitación por una contusión en el muslo sufrida durante el partido contra Sudán del Sur, en el que Egipto venció (5-0) en la segunda jornada de las eliminatorias de la Copa Africana de Naciones.

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La selección egipcia se enfrentará a su homóloga sudafricana en un amistoso, a las nueve de la noche de mañana domingo, en el Estadio Internacional de El Cairo.

También se ausentará del partido ante Sudáfrica la estrella egipcia Mohamed Salah, tras su regreso a su club, el Trabzonspor turco, después de las informaciones sobre una disputa con el cuerpo técnico de la selección tras el partido contra Angola.

Egipto había comenzado el actual parón internacional con un empate como local ante Angola (0-0), en el inicio de las eliminatorias de la Copa Africana de Naciones 2027, antes de lograr una contundente victoria a domicilio sobre Sudán del Sur (5-0).



