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Kasimpasa SK v Trabzonspor - Turkish Super League 2026/27Getty Images Sport
Abdelmawgood Samir

Traducido por

Hafid Deraji sobre el fichaje de Salah por el Trabzonspor: qué pérdida

Kasimpasa vs Trabzonspor
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M. Salah
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Egipto

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El comentarista deportivo argelino Hafid Deradji criticó el fichaje del egipcio Mohamed Salah, exestrella del Liverpool, por el Trabzonspor turco, al considerar que el jugador podría haber continuado su carrera al más alto nivel y elegir un club con mayor capacidad para satisfacer sus ambiciones deportivas, dada la reputación que se forjó durante sus años en los terrenos de juego europeos.

Deradji, en un comentario publicado en Facebook tras el debut de Salah con el Trabzonspor, escribió: «Qué lástima», y añadió que la estrella egipcia podía haber seguido durante más años al máximo nivel de competición, al considerar que un traspaso a clubes turcos de la talla del Galatasaray o el Fenerbahçe le habría dado una competencia más fuerte, una mayor presión y una presencia europea más notoria.

El comentarista argelino opinó que la elección del Trabzonspor, pese al valor económico y de masas que conlleva, no se corresponde, en su opinión, desde el punto de vista deportivo con la reputación que Salah consolidó durante su trayectoria con el Liverpool, la cual lo situó entre las figuras más destacadas del fútbol mundial.

Las declaraciones de Deradji llegaron tras el primer partido del Trabzonspor en la liga turca esta temporada frente al Kasımpaşa, que terminó con empate a uno, y que contó con la participación de Salah por primera vez con la camiseta de su nuevo equipo, después de saltar al terreno de juego en el minuto 59.

Pese a las críticas que Deradji dirigió a la decisión de su traspaso, el comentarista argelino subrayó que Salah no ha perdido su brillo, aunque consideró que la estrella egipcia podía haber tomado una decisión diferente que le brindara un mayor desafío deportivo en la próxima etapa de su carrera.

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El fichaje de Salah por el Trabzonspor despertó un amplio interés, dado el gran valor que representa el jugador tras unos años repletos de éxitos con el Liverpool, lo que hace que cada nuevo paso en su carrera sea objeto de seguimiento y debate entre los aficionados, los críticos y los comentaristas deportivos.

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