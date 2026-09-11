Así lo reveló el histórico director general y actual presidente del club del Borussia Dortmund en el programa de Sky 'Meine Geschichte' (emisión: viernes, 23.15 horas). Al referirse al año 2025, explicó: "Tal y como se desarrolló todo, con una que otra intriga también dirigida contra mí, fue un año duro para mí, el más duro de estos 20 años."

Preguntado por qué fue así, Watzke explicó: "¡Porque ciertas personas simplemente querían impedir que yo fuera presidente! (...) ¡Y que eso pase en el BVB, después de 20 años, sí que me afectó! Por eso fue duro. (…) Nunca fui un dictador."

El trasfondo es la lucha de poder que se desató a finales del verano del año pasado en el Borussia Dortmund. Watzke quería dejar en octubre de 2025 su largo cargo como director general y era considerado el presidente designado para la elección que tendría lugar cuatro semanas después. Sin embargo, de forma sorprendente y en contra de los acuerdos previos, el jefe interino Reinhold Lunow (73) anunció que también quería presentarse. Siguió una breve, aunque bastante intensa, guerra sucia. Lunow acabó retirándose.

Pero Watzke, según sus propias palabras, quedó tan afectado por todo lo ocurrido que, poco antes de su elección en la asamblea general del 25 de noviembre, llegó a pensar en dejarlo todo. "En realidad, todo dentro de mí gritaba: ¡Haced vuestra mierda vosotros solos! (…) Pero no me han educado así. Más o menos lo que acabo de decirme me pasó por la cabeza entre el backstage y el escenario."

Pero al final, de camino al atril, se impuso en él la convicción de presentarse de todos modos. "Con cada metro, el grado de indignación fue cediendo al grado de responsabilidad", dijo Watzke.

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¿Desde cuándo trabajaba Hans-Joachim Watzke en el BVB?

Finalmente fue elegido con el 59 por ciento de los votos. Un resultado inesperadamente malo y uno con el que tampoco cumplió sus propias expectativas, como admitió más tarde.

Watzke trabajó de 2005 a 2025 como director general de los Schwarzgelben. Condujo al club a través de una grave crisis económica y después contribuyó de manera decisiva a una de las etapas más exitosas de la historia del club. Watzke es, entre otras cosas, presidente de la liga de la DFB y primer vicepresidente de la DFB.