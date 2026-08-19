«El tiempo aquí siempre será especial en mi vida. Ahora tengo la oportunidad de jugar en un país en el que siempre quise estar», dijo Romano Schmid cuando se hizo oficial su salida del Werder Bremen. El internacional austríaco deja la Bundesliga para marcharse a la Serie A, y así cumple su sueño deportivo de jugar en Italia.

A sus 26 años, Schmid quiere dar el siguiente paso en su carrera. En el caso de un jugador de su categoría que se marcha a Italia, probablemente se habría apostado más bien por un traspaso a un club plenamente asentado en la Serie A, del nivel de Atalanta Bérgamo, Fiorentina, Lazio o Bolonia. O incluso al Como, que tras un ascenso meteórico ya ha llegado a la Champions League.

Pero Schmid ha optado en su lugar por Frosinone Calcio. Un recién ascendido que en sus hasta ahora apenas tres temporadas en la máxima categoría del fútbol italiano siempre descendió de forma directa y que en los últimos diez años se ha convertido en una especie de equipo ascensor. En el segundo piso, Frosinone se ha quedado claramente más tiempo que en el primero.

Romano Schmid dará en Frosinone, probablemente, un gran salto salarial

A primera vista, la decisión de Schmid de cambiar la camiseta del Werder por la del Frosinone resulta bastante sorprendente y, sobre todo, no supone una mejora deportiva. Sin embargo, observada más de cerca, tiene algo más de sentido. Y es que su nuevo club, de una pequeña ciudad de algo más de 40.000 habitantes al sureste de Roma, es prácticamente nuevo rico. Según se informa, Schmid cobrará en Frosinone 3,5 millones de euros por temporada, una mejora económica evidente respecto a su contrato en Bremen, que al parecer solo le reportaba alrededor de 1,5 millones de euros anuales.

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¿De dónde sale de repente la fuerza económica de Frosinone? El fondo de inversión estadounidense Clara Vista, que ya es también accionista principal del recién ascendido a la Premier League Ipswich Town, entró este verano en el club italiano.

Por 41,5 millones de euros, Clara Vista adquirió el 80 por ciento de las acciones del club italiano, mientras que el otro 20 por ciento sigue en manos del presidente Maurizio Stirpe. El dirigente de 68 años, natural de Frosinone, lleva ya 23 años al frente del club de su vida y quiere seguir haciéndolo al menos dos años más. Stirpe está profundamente arraigado a Frosinone: el estadio lleva el nombre de su padre, Benito, que había presidido la entidad en la década de 1960.

«Clara Vista tiene una liquidez de la que nosotros no disponíamos», dijo Stirpe junior sobre la entrada del inversor. Como hombre del club, naturalmente está muy pendiente de que Clara Vista no actúe por libre. «Vamos a trabajar juntos para continuar el camino de los últimos años y ampliarlo con las ideas que aporte el fondo. Clara Vista complementa perfectamente nuestra experiencia: ellos tienen lo que nosotros necesitamos, y viceversa. Debemos evitar solapamientos operativos», afirmó Stirpe.

En Frosinone juega el hijo de una pesadilla alemana

Clara Vista aporta a Frosinone, como es lógico, sobre todo dinero fresco. A largo plazo, una parte de esos recursos debe destinarse a infraestructuras y al fútbol base. La cantera ya ha dado frutos exitosos recientemente: en la pasada temporada, el portero Lorenzo Palmisani y el lateral izquierdo Gabriele Bracaglia, ambos verdaderos productos de la casa, fueron pilares del ascenso.

Al talento de 20 años Matteo Cichella, centrocampista que se volvió indispensable a lo largo de la pasada campaña, lo arrebataron al gran vecino Roma en categoría sub-19. Y Filippo Grosso, de 19 años, dio sus primeros pasos en el primer equipo tras haber llegado con 17 desde la cantera de la Juventus. Por cierto, es el hijo de Fabio Grosso, el hombre que frenó de golpe el cuento de hadas del verano alemán de 2006 en semifinales y que trabajó como entrenador en Frosinone entre 2021 y 2023.

Una gran parte del dinero de Clara Vista debe ir a corto y medio plazo al presente futbolístico, es decir, a la plantilla actual. Schmid, por quien según se informa el Werder recibirá una cantidad fija de 8,5 millones de euros (el paquete total, incluidos los bonus, podría ascender hasta los 10,5 millones), se convirtió de inmediato en el fichaje más caro de la historia del club.

Nunca antes se había pagado tanto por un jugador y, de hecho, los italianos jamás habían invertido tanto dinero en traspasos como ya han hecho a estas alturas de este verano. Junto a Schmid, otros tres fichajes de 2026 entran en el top 6 de incorporaciones más caras de la historia de Frosinone: los centrocampistas Luis Hasa (2,5 millones de euros) y Alessio Zerbin (dos millones de euros), ambos llegados desde el Napoli, así como el lateral izquierdo Aleksa Terzic (por 2,5 millones de euros desde el RB Salzburg).

A eso se sumó Florian Grillitsch, que dejó el Braga como agente libre, otro internacional austríaco muy conocido en Alemania por su etapa en la Bundesliga con el Hoffenheim y el Bremen. También Kevin Akpoguma, histórico del Hoffenheim, ha firmado por el Frosinone, mientras que Anouar El Azzouzi llegó procedente del Fortuna Düsseldorf, descendido a la tercera división.

¿Se quedará Frosinone por primera vez más de un año en la Serie A?

Frosinone se está reforzando para lograr algo inédito. Tras sus tres ascensos anteriores, siempre volvió a bajar a la Serie B solo un año después. En 2015, el club, que durante mucho tiempo había oscilado entre la tercera y la cuarta categoría, logró por primera vez dar el salto a la élite del fútbol italiano.

Aquella vez encadenó dos ascensos consecutivos para pasar de la Serie C a la Serie A, pero tuvo que abandonar de inmediato la categoría tras terminar 19.º en la tabla. El siguiente ascenso solo tardó dos años en llegar, aunque en 2018/19 tampoco tuvo opciones en la máxima categoría. En el tercer y hasta ahora último intento de lograr por primera vez la permanencia en la cima, se quedó más cerca que nunca: en la última jornada de la temporada 2023/24, Frosinone perdió 0-1 ante el Udinese Calcio, cuando un 0-0 le habría bastado para mantenerse.

Solo un año después, en mayo de 2025, amenazó el derrumbe total. Estuvo a punto de caer por primera vez desde 2014 a la tercera categoría. Como 15.º de la segunda división, Frosinone evitó por un margen ínfimo el playoff de descenso, y eso solo porque al Brescia Calcio, un rival directo, le habían restado cuatro puntos.

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Que apenas un año después terminara segundo y regresara a la Serie A no era en absoluto algo previsible. Pero el entrenador Massimiliano Alvini, que había sido nombrado tras el casi descenso de 2025, logró la hazaña.

El técnico de 56 años tuvo que abrirse camino durante mucho tiempo en los banquillos de pequeños clubes italianos y ahora también debería seguir al frente bajo los nuevos inversores. Otro efecto importante de la entrada de Clara Vista: Alvini ha podido mantener hasta ahora unido el núcleo del equipo del ascenso, ya que todavía no ha salido ningún jugador clave. Sin las nuevas posibilidades económicas, eso difícilmente habría sido posible.

El dinero del inversor refuerza a Frosinone en el mercado de fichajes

«Antes, las ventas eran una necesidad; ahora ya no estamos completamente sometidos a esa presión financiera», subrayó el presidente Stirpe. El caso del héroe del ascenso Fares Ghedjemis refleja perfectamente el nuevo credo de Frosinone en el mercado. El argelino de 23 años, fichado en 2024 por apenas 300.000 euros desde la tercera división francesa, fue la gran joya ofensiva de Frosinone la temporada pasada, con 15 goles y tres asistencias.

Ghedjemis entró en la lista de Argelia para el Mundial y varios clubes importantes lo pretenden. Si antes Frosinone probablemente ya lo habría vendido hace tiempo, a los italianos les parecieron claramente insuficientes los siete millones de euros que, según se informa, ofreció recientemente el Mónaco.

Según parece, Celtic y Rangers, los dos gigantes escoceses, están pujando ahora con intensidad por Ghedjemis, pero sus esfuerzos podrían estar condenados al fracaso. Y es que Frosinone, donde el extremo derecho tiene contrato hasta 2028, no estaría dispuesto a dejarlo salir por menos de 21 millones de euros. Con el respaldo del dinero de los inversores, esa postura inflexible es, naturalmente, mucho más fácil de sostener.

Así, Frosinone se prepara para dejar de subirse por ahora al ascensor hacia abajo. El objetivo lejano podría ser que algún día ya no sea una sorpresa que jugadores de la categoría de Schmid elijan a Frosinone.