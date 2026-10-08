La recién terminada ventana internacional le sirvió a Hiroki Ito como un cambio de aires muy positivo. El defensa, de 27 años, participó en los cuatro partidos de la selección japonesa e incluso fue titular en tres de ellos. En un minitorneo por invitación llamado Kirin Cup, transformó su lanzamiento en la tanda de penaltis de la semifinal contra Ecuador. También disputó los 90 minutos en la posterior victoria en la final ante Nueva Zelanda. En total, Ito acumuló 288 minutos de juego.

En comparación, este es su balance tras siete partidos oficiales con el Bayern de Múnich: diez minutos, tras entrar como suplente en la Champions League en la victoria por 5-0 ante el FK Bodö/Glimt, cuando el partido ya estaba más que decidido. En el lateral izquierdo, el técnico Vincent Kompany confía alternativamente en el revitalizado Alphonso Davies, el fichaje Nathaniel Brown o Josip Stanisic. En el centro de la defensa se alternan Dayot Upamecano, Jonathan Tah y Min-Jae Kim. Da la impresión de que Kompany ya no tiene sitio para Ito.

Junto al candidato a salir Sacha Boey, que todavía no ha debutado, Ito es uno de los dos únicos jugadores de campo contrastados de la corta plantilla muniquesa que, por ahora, están prácticamente excluidos de la amplia rotación permanente de Kompany. Ya hay 18 futbolistas que han alcanzado al menos 166 minutos de juego. Serge Gnabry debería sumarse pronto a ese selecto grupo. El jugador de 31 años había celebrado su regreso poco antes de la ventana internacional y últimamente ya había participado en tres partidos con la selección alemana.

¿Cómo fueron las dos primeras temporadas de Hiroki Ito en el Bayern de Múnich?

Ito llegó al Bayern de Múnich en 2024 procedente del VfB Stuttgart por la cláusula de rescisión fijada en 23,5 millones de euros. Debido a dos fracturas en el metatarso, estuvo de baja (con una breve interrupción) durante casi un año y medio. Finalmente regresó el pasado noviembre, y la dirección deportiva celebró de forma unánime en su reaparición un "nuevo fichaje interno".

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En el resto de la temporada, Ito también contó con regularidad (23 partidos oficiales) y se consolidó como un fiable jugador de rotación. A veces en el lateral izquierdo de la línea de cuatro, otras en el centro. En la fase final de una Bundesliga ya decidida, Ito era prácticamente fijo: fue titular en cinco de los últimos seis partidos. En la final de la DFB-Pokal contra el Stuttgart, al menos entró como suplente.

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Hiroki Ito podría dejar el Bayern de Múnich en invierno

En verano, el conjunto muniqués incorporó por 50 millones de euros desde el Eintracht Frankfurt a Nathaniel Brown, un nuevo lateral izquierdo de perfil versátil, aunque también dejó salir a Raphael Guerreiro. El futuro de Ito en el Bayern de Múnich ya estaba entonces en entredicho pese a tener contrato hasta 2028, aunque los dirigentes muniqueses se expresaron de forma contradictoria.

El director deportivo Max Eberl se mostró a finales de julio abierto a una venta de Ito: "Si Hiroki llegara a plantearse una salida, porque él mismo nota que la situación se complica, entonces lo abordaremos". En un primer momento nada apuntaba a ello; además, participó en cinco de los seis amistosos de la pretemporada y en el ensayo general contra el 1. FC Heidenheim incluso disputó los 90 minutos como el único jugador de campo del Bayern.

Poco antes del final del mercado de fichajes, Ito fue vinculado de repente con un traspaso al Ajax de Ámsterdam, pero no llegó a concretarse. El director Christoph Freund dijo entonces a Bild: "Nunca fue nuestra gran intención desprendernos de Hiroki. Es un jugador importante, que ahora además vuelve a estar realmente en plena forma tras un periodo más largo".

Sin embargo, ahora mismo Ito está en el equipo de Kompany aproximadamente tan lejos de ser "importante" como Japón de Múnich. Su situación probablemente solo cambiaría con la baja de uno o varios rivales. De lo contrario, el Bayern de Múnich intentará con intensidad vender a Ito en invierno.