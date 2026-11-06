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El director deportivo del Bayern de Múnich, Christoph Freund, ha vuelto a mostrar expresamente su apoyo a la joven estrella Lennart Karl tras el revuelo de las últimas semanas.

«Es distinto a otros jugadores jóvenes. Pero también queremos tener jugadores con personalidad. Es descarado, valiente y, como ya hemos dicho muchas veces, no se achanta, marca goles y hace cosas que otros no hacen. Y fuera del campo es un poco distinto a los demás, pero eso también forma parte de él», dijo Freund a Sky antes del partido de Bundesliga del sábado ante el FSV Mainz 05.

El austriaco añadió que le parece «bueno para un equipo y para la liga que haya jugadores así»: «Pero la base siempre es que trabaje duro. Es algo de lo que hablamos una y otra vez con Lenny, y él lo hace. Por eso estoy muy convencido de que seguirá viendo recompensado su esfuerzo en las próximas semanas y meses y de que dará sus respuestas sobre el terreno de juego, porque para eso está aquí. Y por eso estamos muy, muy contentos de tenerlo con nosotros».

El jugador de 18 años, que el martes marcó el importante gol que abrió el marcador en el 2-0 ante el Atlético de Madrid y después volvió a suscitar debate con una llamativa celebración, fue convocado el jueves por el seleccionador alemán Jürgen Klopp para los partidos de la Nations League. «Me alegro por Lenny de que vuelva a estar en la selección. Creo que se lo ha merecido y que también ha rendido bien allí», afirmó Freund.

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A comienzos de temporada, Karl aún atravesaba un bache tras una larga baja por lesión y quedarse fuera del Mundial. Además, había recibido críticas del presidente honorífico del Bayern, Uli Hoeneß, que había pedido más humildad al gran talento del club muniqués. Michael Ballack, asesor de la joven estrella, había salido entonces en su defensa. «Las últimas semanas han sido, por supuesto, agitadas», reconoció el viernes el director deportivo del Bayern: «Pero, sinceramente, para nosotros lo decisivo es lo que Lenny hace en el campo, cómo entrena y cómo trabaja».