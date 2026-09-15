José Mourinho, entrenador del Real Madrid, dirigió críticas a sus jugadores tras la difícil victoria sobre el Elche en los últimos minutos, señalando que su equipo jugó con fuego después de perder el control del partido y darle al rival la oportunidad de regresar, y que hay muchas cosas que necesitan mejorar.

El Real Madrid iba camino de lograr una victoria fácil sobre el colista de la Liga española, pero se complicó el partido a sí mismo y arrancó los 3 puntos con dificultad por un resultado de 3-2, la noche del martes en el estadio "Manuel Martínez Valero", en el marco de la sexta jornada.

Solo para residentes en los Emiratos Árabes Unidos - eToro

¡Consigue activos por valor de 50$ al invertir 100$ o más, para nuevos clientes!

Pasos para aprovechar la oferta:

Crea tu cuenta a través de [la plataforma eToro].

Deposita 100$ en tu cuenta.

Consigue activos por valor de 50$ añadidos a tu cuenta.

Consulta los términos y condiciones completos aquí.

eToro es una plataforma de inversión multiactivos. El valor de tus inversiones puede subir o bajar, y tu capital está sujeto a riesgos. Se aplican términos y condiciones.

Esta difícil victoria despertó la preocupación de la afición del conjunto merengue antes del derbi contra el Atlético de Madrid en el estadio "Metropolitano" el próximo domingo.

"Dejamos espacios"

Mourinho dijo, en declaraciones destacadas por el diario "Marca" tras el partido: "Solo 3 puntos. Por supuesto, después de la primera parte la sensación era que íbamos a marcar tres, cuatro o cinco goles en la segunda parte, pero bajamos el nivel de intensidad y concedimos grandes espacios al rival".

Y añadió: "Intenté dar más consistencia al centro del campo con la entrada de Jude Bellingham y Brahim Díaz, pero marcaron un gol, y en estos estadios, con esta presencia de aficionados, el equipo que parece muerto puede recuperar la vida".

"Podemos y no lo hacemos"

Mourinho habló de los cambios que realizó en los últimos minutos, explicando: "Tenemos mucho talento, y arriesgamos al máximo, y los jugadores tenían la sensación de que no podíamos perder. Jugamos unos últimos minutos muy buenos".

El técnico portugués elogió la mentalidad de su equipo, pero señaló el problema que sigue molestándole, diciendo: "Los jugadores están unidos y motivados, y hay amistad y compromiso. Mi única crítica es que podemos matar los partidos y no lo hacemos, y le dimos a un equipo que parecía muerto la oportunidad de recuperar la vida".

La presión de los partidos

Sobre la rotación en medio de la presión de los partidos, Mourinho dijo: "Hicimos cambios, y Mbappé y Konaté son los únicos que jugaron los partidos completos ante el Inter, el Rayo y el Elche".

Y añadió: "Ahora tenemos que descansar un poco, y luego empezar a preparar el partido del jueves".

El problema de la relajación

Mourinho abordó los periodos de bajón que sufre el Real Madrid durante los partidos, explicando: "El problema me parece claro. Hay partidos que parecen acabados, pero no lo están".

Y continuó: "La única explicación que encuentro es que los consideramos partidos fáciles, y no los matamos. Hay partidos que no cerramos, y parece que pasamos de la sensación de facilidad a perder el control".

Y agregó: "En estadios tan llenos, y con una afición estupenda, las cosas se ponen difíciles. Y lo bueno es que, cuando aumenta la dificultad, el equipo reacciona y gana, y eso es lo más importante".

Y cerró este punto en tono de broma: "Y lo bueno también es que nadie se aburre en los partidos del Real Madrid, porque son muy entretenidos".

Elogio a Espí

Sobre Carlos Espí, autor del gol de la victoria sobre la bocina, Mourinho dijo: "Está rindiendo bien, y es un jugador con mucha motivación. Delante tiene a un jugador que no es normal (Mbappé), y jugar con ambos juntos no es fácil, porque no tenemos en las bandas jugadores tradicionales para un sistema 4-4-2".

Y explicó: "Al final lo arriesgamos todo, porque el empate no nos sirve".

Diomandé evoluciona

Mourinho elogió el nivel de Yan Diomandé, diciendo: "Está evolucionando. Tiene una gran capacidad de trabajo e inteligencia, porque no es fácil jugar 85 minutos con una tarjeta amarilla. Ha hecho un trabajo excelente, y estoy contento con él".

Lee también:

En vídeo: tras 200 minutos, Diomandé responde a las críticas con su primera aportación goleadora

Preocupación defensiva

Sobre el hecho de que el Real Madrid encaje goles en cada partido, Mourinho dijo: "Me gusta mucho que mi equipo marque goles, pero también me gusta controlar los partidos. No me gusta regalarle ocasiones al rival".

Y añadió: "Podemos encajar un gol en una situación que no tiene nada que ver con el contexto del partido, pero hoy los goles llegaron porque perdimos el control del juego".

"No es un jugador imprescindible"

Mourinho rechazó considerar a Arda Güler un jugador imprescindible, diciendo: "No hay ningún jugador imprescindible. Cuando hago los cambios, es porque estábamos perdiendo el control".

Y explicó: "Arda empezó a bajar su intensidad, porque jugaba en la posición de 10, y esa posición requiere cubrir todo el campo".

Un partido con 3 caras

Mourinho habló del rendimiento del centro del campo, diciendo: "Cuando el equipo estuvo bien, ellos estuvieron muy bien. Salimos de la presión bien y con mucha calidad, pero nuestro partido tiene dos caras".

Y matizó: "O tres caras, por ser más precisos, porque el final fue simplemente: o matamos el partido o morimos en él".

Pueden debatir los temas y las noticias con mayor profundidad en los foros de Kooora