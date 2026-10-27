Así lo informa el experto en fichajes Florian Plettenberg, de Sky. «En verano hubo un primer acercamiento. Se mantuvieron conversaciones entre bastidores y el fichaje también habría sido posible», dijo sobre el interés del Bayern por el internacional croata que disputó el Mundial. Vuskovic jugó cedido por su club, el Tottenham Hotspur, en el Hamburgo durante la temporada 2025/26 y destacó allí por sus grandes actuaciones y sus cifras.

Sin embargo, el Hamburgo no podía permitirse el fichaje definitivo que deseaba del defensa central, por lo que Vuskovic acabó pasando de los Spurs al Brighton por 54 millones de euros. Allí se convirtió de inmediato en titular a las órdenes de Fabian Hürzeler y salió de inicio en todos los partidos de Premier League de las Gaviotas.

Según la información, el Bayern también tenía, en principio, mucho interés en Vuskovic. «El Bayern decidió en verano no ficharlo porque dijo: apostamos por Upamecano, apostamos por Tah, apostamos por Min-jae Kim», informó Plettenberg.

¿Por qué no quiso fichar el Bayern de Múnich a Luka Vuskovic?

Sobre todo, el surcoreano Kim mejoró en la recta final de la pasada temporada y ahora se ha convertido en una verdadera alternativa a Jonathan Tah, con quien actualmente se reparte los minutos como acompañante de Dayot Upamecano. Antes, Kim había sido considerado un posible candidato a salir del Bayern, pero ahora su venta ya no está sobre la mesa en el club.

Según la información, por ahora se descarta un nuevo intento del Bayern por fichar a Vuskovic. «Ahora mismo su fichaje no está sobre la mesa porque, incluso si el Bayern va a por él el próximo verano, ¿cuánto costaría? ¿70, 80, 90 millones de euros?», dijo Plettenberg, en referencia al buen inicio del croata en la Premier League, cuyo fichaje ya resultaba caro el pasado verano.