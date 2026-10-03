Según informa el diario español Sport , Nicolo Tresoldi es considerado en el Barça un firme candidato para la posición de delantero centro. Ya en agosto, varios medios españoles habían informado del interés de los catalanes. Entretanto, el precio del jugador de 22 años podría haber vuelto a subir. Se habla de un posible traspaso de más de 50 millones de euros.

Lewandowski dejó el Blaugrana en verano rumbo a la MLS como agente libre, donde se incorporó al Chicago Fire. El delantero suplente Ferran Torres también cambió de club y firmó por el Paris Saint-Germain. La búsqueda de un sustituto adecuado para Lewandowski resultó complicada después. Los catalanes no pudieron fichar ni a Julián Álvarez (Atlético de Madrid) ni a Lautaro Martínez (Inter de Milán). En su lugar, poco antes del cierre de mercado "solo" incorporaron a Gabriel Jesus, que actualmente apenas está entrando como revulsivo.

¿Alemania o Italia? La decisión de Tresoldi debería llegar en 2027

Por ello, el entrenador Hansi Flick tuvo que replantear sus planes y colocó al extremo Raphinha en el centro del ataque. Esta medida ha dado resultado hasta ahora: el brasileño tuvo un arranque histórico y ya ha marcado 14 goles en sus primeros ocho partidos oficiales.

Aun así, Tresoldi podría encajar muy bien en el Barcelona. El jugador de 22 años suma ya cinco goles en nueve partidos con el Club Brujas, donde tiene contrato hasta 2029, y recientemente también convenció con la selección alemana sub-21. En su debut como capitán, Tresoldi firmó un triplete en la victoria por 4-1 ante Malta en la fase de clasificación para la Eurocopa.

Su evolución también ha despertado el interés de la federación italiana. Al mismo tiempo, Tresoldi figura en la lista del seleccionador alemán Jürgen Klopp. El delantero no quiere tomar una decisión definitiva entre Alemania e Italia hasta después de la Eurocopa sub-21 del verano de 2027.