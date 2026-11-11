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Un «dictador» al que habría que «enviar a psiquiatría»: el expresidente de la FIFA Joseph S. Blatter ha emitido un juicio demoledor sobre su sucesor, Gianni Infantino.

«Infantino ya no conoce límites», dijo el suizo de 90 años sobre su compatriota en una entrevista con Spiegel: «No entiende nada de esto. Quiero decir, quizá habría que enviar a Infantino a psiquiatría alguna vez».

Como alternativa a un examen del estado mental de Infantino, Blatter también contempla consecuencias en el ámbito del derecho deportivo. «Hay otra vía: acudir al Tribunal de Arbitraje Deportivo, el CAS, en Lausana. Allí se le podría denunciar porque su comportamiento contraviene los estatutos de la FIFA», afirmó. «Con el premio de la paz no consultó antes a nadie. Ese es un punto que hay que plantear ante el CAS». El premio se creó en 2025 por iniciativa de Infantino y se entregó a Donald Trump.

¿Tiene Donald Trump demasiada influencia sobre Infantino?

A ojos de Blatter, su sucesor tomó el camino equivocado desde el inicio de su amistad con el presidente estadounidense. «La FIFA está sufriendo. Actualmente la dirige una persona que se ha dejado deslumbrar. El encuentro con Donald Trump cambió a Gianni Infantino», dijo Blatter. «Cree que ha sido elegido para monopolizar el deporte más popular del mundo. Pero hay dirigentes de la organización futbolística a quienes eso no les parece bien. Quieren destituirlo».

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Según Blatter, Infantino se comporta como un gobernante absoluto al frente de la federación mundial: «Es un dictador. Gente de la FIFA me cuenta que nadie puede subir con él al ascensor. Es ‘untouchable’, intocable».

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Blatter, que tuvo que dejar el cargo en 2015 antes de que Infantino asumiera la presidencia en 2016, espera que su sucesor, muy cuestionado por sus decisiones unilaterales, sobre todo en la fallida venta de los derechos del Mundial, no sea reelegido.

¿Sustituirá Arsene Wenger a Infantino como presidente de la FIFA?

«La UEFA, la federación europea de fútbol, está presionando mucho, pero si no consiguen apartar a Infantino antes de las próximas elecciones presidenciales, en marzo, será reelegido. Ahora hay que ver cómo deshacerse de él», dijo Blatter, quien asegura haber sabido que «la UEFA tiene un plan: la próxima semana presentará a un candidato alternativo». New York Times y BBC informaron recientemente de que Arsene Wenger está considerando presentarse.

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Blatter tiene un candidato de su preferencia, aunque es poco probable que se presente: Sebastian Coe, presidente de la federación mundial de atletismo, que perdió la pugna por la presidencia del COI en 2025. «Coe ya fue presidente de la Comisión de Ética de la FIFA. Tiene una personalidad fuerte. Sería bueno tener un presidente de la cuna del fútbol, de Inglaterra», dijo Blatter. No se sabe si Coe tiene intención de presentarse.