Compartir Sigue a GOAL en Google

Francesco Totti ha admitido que le habría gustado que la Roma le mostrara más respeto y ha revelado que familiares y amigos se aprovecharon de su fama en el mejor momento de su carrera. El icono del club ha hablado de su difunto padre, de su separación de su exmujer y de la relación con sus hijos en una sincera entrevista para la televisión italiana que se emitirá el martes.

Anuncios

Totti quería más respeto de la Roma

Totti ha criticado a la Roma por el trato que recibió durante su etapa como directivo del club en una entrevista con el programa Belve, de Rai 2. La nueva temporada del programa arranca el martes por la noche con la conversación íntegra, aunque ya se han difundido algunos extractos.

«Habría preferido que el club me respetara más», dijo el excapitán de la Roma a la presentadora Francesca Fagnani. También da una respuesta sorprendente cuando le preguntan por un posible regreso al club, aunque esa parte de la entrevista no se conocerá hasta la emisión del programa.

«Muchos se aprovecharon de mí»

A Totti también le preguntaron si alguien se había aprovechado de su posición durante los años dorados de su carrera, y su respuesta fue tajante. «Personas impensables: miembros de mi familia, amigos, parientes. Muchos se aprovecharon de mí», afirmó.

«El campeón del Mundial de 2006 pasó toda su carrera como futbolista en la Roma y sigue siendo el mayor icono del club».

Anuncios Anuncios

Emotivas palabras sobre su padre

Totti se emocionó visiblemente al hablar de su difunto padre y admitió que nunca le dijo que le quería. Preguntado por lo que más echaba de menos, respondió: «El abrazo. Son cosas que no haces y luego, cuando ya no están las personas que son el corazón de todo, te sientes perdido y solo. Sin él, la vida es distinta».

Related Topics

Después se llamó a sí mismo tonto por no haberlo hecho nunca y admitió que está repitiendo el error. «Por desgracia, estoy haciendo lo mismo con mis hijos y sé que me equivoco», dijo.

Totti «no puede perdonar» la traición de Ilary

Fagnani también le preguntó por la afirmación de su exmujer, Ilary Blasi, de que su matrimonio nunca sobreviviría a una traición.

Anuncios

«Ocurrió. No puedo perdonar», respondió Totti, antes de que la entrevista completa se emita el martes por la noche.