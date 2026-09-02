Nick Woltemade cambió Newcastle United por la Juventus de Turín en calidad de cedido el día del cierre de mercado. Sin embargo, el exinternacional alemán Dietmar Hamann habría preferido ver de nuevo al delantero en la Bundesliga, en el Borussia Dortmund.

«Yo me habría quedado en Newcastle. Me habría gustado más verle fichar por el BVB. El cambio no me convence realmente», explicó en Sky y admitió que se había quedado «sorprendido» cuando «leyó» sobre el traspaso a Turín.

«Creo que habría encajado en Dortmund. En Italia, en los últimos años, la música suena en Milán. La Juventus no juega la Champions League. Pero en cuanto a calidad, es un equipo bastante bueno», prosiguió Hamann.

Según Sky , el BVB sí estudió realmente un posible fichaje de Woltemade, que apenas un año después de su traspaso de 75 millones de euros del VfB Stuttgart al Newcastle ya vuelve a alejarse temporalmente del club inglés, aunque al final el conjunto aurinegro tomó a préstamo a Ethan Nwaneri, del Arsenal.

Antonio Di Salvo, su exseleccionador sub-21, vio de forma algo más positiva la operación de Woltemade, para la que no se pactó una opción de compra y cuya cuota de cesión se sitúa entre cuatro y cinco millones de euros.

«Ahora se va a un nuevo club, tiene todas las posibilidades de presentarse, de mostrarse. La Juventus sigue siendo un club top, aunque ahora no se haya clasificado para la Champions League: un nivel muy alto», afirmó Di Salvo.