«Habría cambiado mi rodilla por la de otra persona»: Dejan Kulusevski revela que rechazó un trasplante de rodilla y admite estar decepcionado con gente del Tottenham

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Dejan Kulusevski ha revelado que rechazó un trasplante de rodilla durante el verano y ha admitido que algunas personas del Tottenham le decepcionaron durante su larga pesadilla con la lesión. El internacional sueco, que estuvo más de 500 días de baja, afirma que muchos en el club dudaban de su recuperación, pero insiste en que tiene que perdonarlo todo mientras se prepara para volver a jugar con su selección.

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Kulusevski rechazó un trasplante de rodilla en verano

Kulusevski ha vuelto por fin a disputar un partido oficial tras más de 500 días de baja por un grave problema de rodilla. Su rehabilitación estuvo marcada por varios contratiempos y consultas con especialistas médicos. En declaraciones al medio sueco Fotbollskanalen, el extremo reveló que en verano le aconsejaron someterse a un trasplante de rodilla, una opción que rechazó tajantemente.

«Pasé todo el verano hablando con otros médicos sobre la posibilidad de operarme de nuevo», explicó. «Habría sido un trasplante de rodilla. Habría cambiado mi rodilla por la de otra persona. Dije que no. Si me duele al jugar, tendré que jugar con dolor».

Kulusevski, decepcionado con algunas personas del Tottenham

Kulusevski dio a entender que no siempre se sintió respaldado durante su baja y que incluso dentro del club hubo dudas sobre su recuperación. Añadió: «Hubo muchos que no se lo creían, muchos eran escépticos. Incluso en el club. Algunas personas me han decepcionado durante este periodo, pero al mismo tiempo tengo que perdonarlo todo.

«A veces te habría gustado recibir más ayuda y demás. Pero, al mismo tiempo, entiendo que todos formamos parte de un negocio».

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El departamento médico del Tottenham, de nuevo bajo escrutinio

Las declaraciones de Kulusevski aumentan el escrutinio sobre el departamento médico del Tottenham, que ha recibido duras críticas durante los dos últimos años. Varios jugadores del primer equipo han sufrido bajas prolongadas y los problemas físicos han dificultado repetidamente que el club mantenga una plantilla estable. Aficionados y analistas ya habían cuestionado el cuidado de los jugadores y los métodos de recuperación.

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Kulusevski no es el primer jugador del Tottenham que pone en duda al departamento. El excapitán Cristian Romero optó por tratarse una lesión fuera del club, en Argentina, y, al dar las gracias a varias personas en una publicación en redes sociales, dejó fuera al personal médico.

Kulusevski se prepara para regresar con Suecia ante Bosnia

Kulusevski vuelve a la convocatoria de Suecia por primera vez en dos años y espera jugar unos 30 minutos en cada uno de los partidos de la Liga de Naciones de esta semana: contra Bosnia y Herzegovina el sábado en el Strawberry Arena y a domicilio frente a Polonia el martes.

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«Es mejor que cero, así que estoy contento», afirmó. Una victoria ante Bosnia aseguraría el primer puesto del grupo y el ascenso a la Liga A.