Habló D'Onofrio: "No recibimos ninguna oferta por Nacho Fernández"

El presidente de River rompió el silencio y se refirió al jugador de Gallardo. Además, dio detalles de la situación económica del club.

El mercado de pases en River estuvo bastante movido, al menos desde la óptica de muchos de sus hinchas. Primero se fue Ignacio Scocco, quien un poco había anticipado que su regreso a podía darse más temprano que tarde, y la Pandemia lo aceleró.

Pero más allá de desprenderse de ese delantero tan querido y redituable, el Millonario protagonizó un extraño capítulo junto a Juan Fernando Quintero, quien debía irse a , pero no pudo cerrar su incorporación por falta de cupos. Luego, se fue Martínez Quarta a la fiorentina, en una venta que lo tuvo como el defensor más costoso salido de Núñez, aunque el mercado actual se encuentra devaluado por la crisis mundial.

Ahora, el rumor de una posible salida de Ignacio Fernández hizo temblar a los riverplatenses y por eso el presidente de la institución, Rodolfo D'Onofrio, rompió el silencio en Superfútbol.

El artículo sigue a continuación

Más equipos

"No hablé con nadie por Nacho Fernández ni recibimos ninguna oferta. Pero sabemos que es un caso diferente al de Martínez Quarta, porque él no tiene un sustituto para su función dentro del plantel. Por eso vamos a hacer todo lo posible que se mantenga el máximo tiempo posible en el club", sostuvo para llevar un poco de tranquiildad.

Además, salió al cruce sobre algunas críticas recibidas acerca de la situación económica de su club. "River está bien económicamente, y vende muy bien a sus jugadores. El problema es que en este momento perdimos el 40% de nuestros ingresos, que están ligadas a las recaudaciones y otros aspectos ligados al fútbol que hoy no se mueve. Y tampoco siento que a River le quede un plantel corto, porque todos los que se fueron tienen su sustituto, y además hay juveniles que van apareciendo, que es otro de los grandes proyectos de Gallardo", explicó.

"Todas las salidas han sido consensuadas, habladas y previstas. Sabíamos que Scocco se iba a ir a Newell's porque ya nos había advertido. Quintero le dijo a Gallardo que tenía una oferta de China, y no nos quedó otra que seguir ese camino y pelear por el valor por el cual el jugador se va a ir. Lo de Martinez Quarta no queríamos que ocurriera, pero fue una venta muy buena. Sabíamos que podía ocurrir esto que se vaya, y por eso Marcelo hace un año nos pidió a Paulo Díaz y Robert Rojas. No podemos cortarle la carrera, y peleamos por el mejor precio y forma de pago posible", finalizó.