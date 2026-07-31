«Hablo con él en árabe»: el padre de Ndiaye revela su postura sobre la oferta del Al-Hilal

El padre del senegalés Iliman Ndiaye, extremo del Everton, reveló su postura sobre el traspaso al club saudí Al-Hilal durante el próximo periodo.

Informes de prensa habían revelado el deseo del Al-Hilal de fichar a Ndiaye durante el actual mercado de fichajes de verano, con la insistencia del club inglés en obtener una cantidad económica que alcanza los 70 millones de libras esterlinas.

Sin embargo, Mamadou Abdoulaye Ndiaye, padre de la estrella senegalesa, afirmó que no piensa en trasladarse a la liga saudí durante la próxima temporada, pese a las tentaciones que se le han ofrecido.

El padre de Ndiaye dijo, en declaraciones recogidas por el sitio web «Liverpool Echo»: «Mucha gente me llamó para decirme que Iliman se iba, pero tranquilos, él no se va a ningún sitio».

Y añadió: «Me llamó esta mañana, incluso bromeé con él con algunas palabras en árabe y nos reímos juntos, pero me dijo que no tiene intención de ir a Arabia Saudí».

Y concluyó: «Él sabe que puede ganar mucho dinero allí, pero también cree que su nivel podría bajar; no es de los que anteponen el dinero a su carrera profesional».

Ndiaye juega para el Everton desde el verano de 2024, cuando se incorporó a sus filas procedente del Olympique de Marsella, y disputó con el club 34 partidos durante la pasada temporada, en los que solo marcó 6 goles y repartió 3 asistencias.