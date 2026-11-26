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Los defensas del Paris Saint-Germain Nuno Mendes y Willian Pacho admitieron que la preparación táctica de la AS Roma les complicó el partido en el empate 2-2 del miércoles en la Champions League, disputado en el Parque de los Príncipes. Aunque el empate puso fin al pleno de victorias del PSG, el equipo de Luis Enrique amplió a 15 partidos su racha invicta en Europa.

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Mendes admite que la preparación de la Roma alteró el ritmo del PSG

El lateral izquierdo del Paris Saint-Germain Nuno Mendes admitió que el trabajo táctico de la AS Roma impidió al campeón de Europa imponer su dominio habitual en el empate 2-2 del miércoles en la Champions League, disputado en el Parque de los Príncipes. El PSG encajó el gol de Mario Hermoso en el minuto cinco y remontó gracias a Illia Zabarnyi y Ousmane Dembele, pero un penalti de Donyell Malen en el minuto 78 le hizo ceder sus primeros puntos de la campaña.

«Fue un partido difícil. Estuvieron fuertes en defensa y nos costó, sobre todo dentro del área. Fue un partido muy, muy duro. Habían analizado bien a nuestro equipo y creo que eso marcó la diferencia», dijo Mendes tras el encuentro. «Intentamos hacer nuestro juego, mantener la posesión de principio a fin, pero no lo conseguimos. Nos dejamos dos puntos, pero no perdimos el partido, y eso es muy importante».

Pacho elogia la calidad de la Roma y el apoyo incesante de la afición en el Parque de los Príncipes

El central Willian Pacho coincidió con Mendes después de que al PSG le costara superar la agresiva presión individual de la Roma antes del descanso. Pese a la frustración por haber encajado dos goles, Pacho destacó lo aprendido y el apoyo de la afición local bajo una lluvia torrencial.

«Fue duro. Sinceramente, eran un equipo distinto y jugaron bien. En la primera parte nos costó un poco y tardamos en asentarnos y en descubrir cómo desestabilizarlos», explicó Pacho. «¿La afición? Siempre está ahí. Creo que es nuestra mayor fortaleza. Nos apoya sin parar, incluso cuando llueve a cántaros. Escuchar cómo nos anima es importante para nosotros y me alegra que siempre esté a nuestro lado».

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La racha invicta en Europa alcanza los 15 partidos

Aunque se quedó sin su quinta victoria consecutiva en la Champions League esta temporada pese a los intentos finales de Fabian Ruiz, Achraf Hakimi y Dembele, el equipo de Luis Enrique amplió a 15 partidos su racha invicta en la competición.

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El cabezazo de Zabarnyi en el minuto 31, tras un córner de Senny Mayulu, supuso el primer gol del defensa ucraniano con el club en la Champions League y mantuvo al PSG segundo en la clasificación de la fase de liga, a dos puntos del líder, el Real Madrid.

El PSG afronta exigentes pruebas europeas

A falta de tres partidos de la fase de liga, el PSG sigue bien encaminado hacia la clasificación directa para octavos de final.

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«Este partido también nos permite aprender y ver que la Roma fue un rival formidable, además de un equipo diferente. Eso nos ayuda a mejorar y nos vendrá bien para el futuro. También sabemos que nos esperan grandes retos y equipos de primer nivel», añadió Pacho.