Haaland trata de esquivar los rumores sobre el Real Madrid

En Noruega, creen que la gran promesa europea podría terminar en el conjunto merengue.

El nombre de Erling Haaland suena cada vez más seguido en el . Sin embargo, el juvenil noruego del RB Salzburgo trata de esquivar los rumores que lo ubican en el club merengue, sin desmentir, ni confirmar. “Ya saben mi respuesta. Sin comentarios”, expresó el delantero en el diario Dagbladet, de su país.

¿Quién es Erling Braut Haaland, la joven estrella del Salzburgo que ya brilla en la Champions League?

A sus 19 años, es una de las revelaciones del fútbol europeo y el máximo goleador de la actual , con siete tantos, razón por la que otros equipos poderosos del continente preguntaron también por su pase. “Yo llevo bien todos los rumores”, agrega la joven estrella, intentando esconder su información.

Haaland, quien llegó a marcar nueve goles en un mismo partido (en el Mundial Sub-20, frente a Honduras), hasta respondió con humor cuando le preguntaron por sus secretos deportivos: “Duermo con los cinco balones con los que he hecho un hat-trick. Me acuesto en la cama y me siento bien con ellos. Los miro todos los días. Son mis novias”.

Por otra parte, admitió que, en estos momentos, pretende estar concentrado en su tarea con la Selección de Noruega, buscando la clasificación para la : “Si no logramos clasificarnos, ganar es importante para el ranking FIFA”.