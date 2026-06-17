Haaland, tras su doblete contra Irak: «Kean y Mbappé son mejores que yo»

Erling Haaland rechazó ser llamado el mejor goleador del mundo, pese a liderar a Noruega a un 4-1 sobre Irak con dos tantos en su debut mundialista.

Con 57 goles en 51 partidos internacionales, se mostró orgulloso de debutar en un Mundial y de aportar a la primera victoria noruega en la fase final tras 28 años.

El delantero del Manchester City declaró ala web de la FIFA tras el partido: «Es fantástico y estoy muy orgulloso de haber jugado mi primer Mundial y de que Noruega gane por primera vez en 28 años».

Sobre sus dos tantos, añadió: «El primero fue bonito; el segundo, aún más. Es fantástico haber empezado así».

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Aunque el seleccionador Ståle Solbakken lo elogió y lo describió como el mejor goleador del mundo, el delantero del Manchester City se mostró modesto y afirmó: «Creo que estoy entre los mejores, pero no he marcado más goles esta temporada, así que, estadísticamente, no soy el mejor».

Y añadió: «Creo que Harry Kane y Kylian Mbappé han marcado más goles que yo, así que no, no soy el mejor».

Haland también destacó su buena compenetración con Solbakken desde que este asumió el cargo.

El jugador, de 25 años, añadió: «Hemos desarrollado una buena relación y rendido bien sobre el terreno de juego, y eso es lo más importante».

Haaland marcó 38 goles con el Manchester City en la temporada 2025-2026 y 51 de sus 57 tantos internacionales los anotó con Solbakken.

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