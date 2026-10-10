Haaland sobre su nuevo corte de pelo: la gente ya no me reconoce por la calle

El noruego Erling Haaland, delantero del Manchester City, expresó su satisfacción por haber renunciado a su larga melena rubia y a su famoso peinado, después de que su nueva imagen le haya proporcionado una mayor privacidad, pese a la gran repercusión que generó su decisión.

Haaland sorprendió a todos a finales del pasado agosto, antes del inicio de la temporada, cuando decidió abandonar su cabello largo y el moño con el que solía aparecer, para adoptar un corte de pelo corto y completamente distinto de su aspecto habitual, que se había convertido en una seña de identidad entre las estrellas del fútbol.

El delantero noruego no se limitó a cambiar su imagen, sino que también disfrutó con las reacciones de sus amigos, pues realizó videollamadas con ellos para ver hasta qué punto les sorprendía su nuevo look. El sueco Zlatan Ibrahimovic fue uno de los que comentó el cambio, preguntándose: "¿Qué has hecho? ¿Qué es esto? ¿Perdiste una apuesta o qué?".

Haaland recupera algo de privacidad

Haaland, en declaraciones a la cadena "Sky Sports" recogidas por el medio francés RMC, afirmó que no esperaba que el cambio de su peinado despertara tanto interés.

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Y explicó: "Esperaba que generara cierto revuelo, pero no imaginaba que el mundo entero se fijara en mi nuevo corte de pelo. Fue muy gracioso".

El delantero noruego, de 26 años, añadió: "La gente ya no me reconoce tanto por la calle. Ya no se ve aquel bonito cabello rubio. Es un cambio, y me parece que es algo bueno".

Y pese a haber renunciado a una de sus señas de identidad más destacadas fuera del campo, Haaland mantiene su gran nivel sobre el césped, pues ha marcado 7 goles en 7 partidos disputados con el Manchester City en las distintas competiciones, mientras el equipo lidera la clasificación de la Premier League.