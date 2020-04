Haaland señala a Cristiano e Ibrahimovic como sus ídolos

En una charla con aficionados del cuadro germano, el delantero, objetivo del Real Madrid, desveló quienes son sus ídolos

Erling Haaland es uno de los grandes objetivos del para la próxima temporada. El delantero del ha sido una de las grandes apariciones de la campaña y ha hecho que el cuadro blanco le tenga entre sus prioridades.

Ahora, el delantero del cuadro germano ha sido entrevistado en el canal de Youtube del equipo de la cuenca del Ruhr. En "De Borusse a Borusse", Haaland ha respondido a las preguntas de los aficionados.

Una de las preguntas que más ha llamado la atención es sobre los ídolos del joven delantero. Haaland lo tuvo claro y dio dos nombres en su formación para convertirse en uno de los mejores puntas de Europa.

"Cuando era niño, tenía muchos ídolos. Tengo que nombrar dos jugadores: Cristiano Ronaldo y Zlatan Ibrahimovic, no puedo decir uno, tengo que decir los dos", expresó.

Otra de las cuestiones por las que fue preguntado fue por sus sensaciones cuando el Westfalenstadion corea su nombre con cada una de sus actuaciones. Haaland fue sincero sobre ello.

"Es una de las mejores sensaciones que he tenido en mi vida, la verdad es que no lo puedo describir y me siento orgulloso", declaró el punta.

Por otra parte, también confesó algunas de las claves por las que hace tantos goles, tanto en el RB Salzsburg como en el Borussia Dortmund, convirtiéndole en una de las grandes revelaciones de los últimos años.

"Siempre hambriento, en busca del balón y del gol".