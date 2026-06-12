Haaland se convierte en un aficionado entusiasta antes de su debut en el Mundial

La estrella noruega Erling Haaland dejó los campos de fútbol y se fue a las pistas de hockey sobre hielo. Apareció con sus compañeros de la selección para animar desde las gradas en un emocionante partido de la final de la Stanley Cup.

La delegación noruega animó con entusiasmo a los Carolina Hurricanes en el quinto partido de la serie contra los Vegas Golden Knights, disputado ayer jueves en la Liga Nacional de Hockey.

El delantero del Manchester City, El delantero, que debutará en el Mundial ante Irak el 16 de junio, lució animado en el Lenovo Center de Raleigh. Al aparecer la delegación noruega en la pantalla, interactuó con el público y agitó la bufanda del equipo sobre su cabeza.

Llegó con una camiseta gris, pero luego posó sonriente con la camiseta blanca y roja de los «Hurricanes» y el número 9, el mismo que usa con su club y su selección.

Los Hurricanes, que buscan su primer título en 20 años, vencieron 4-2 y lideran la serie 3-2.

La victoria llega en un momento clave: Noruega se prepara para su primera Copa del Mundo desde 1998 y su primer gran torneo desde la Euro 2000.

Antes siquiera de saltar al campo, la selección ya había acaparado miradas gracias a una épica sesión fotográfica de David Yarrow, en la que los jugadores posaron con trajes vikingos, y a una emotiva foto de grupo con las camisetas de sus primeros clubes.

La selección noruega entrena en Greensboro, Carolina del Norte, a unos 130 km de Raleigh. Esta cobertura llega menos de dos semanas después del histórico bronce de la selección noruega de hockey, que batió a Canadá en la prórroga del Campeonato Mundial.

Noruega debutará en el Mundial ante los «Leones del Tigris» en Boston, luego visitará Nueva Jersey para medirse con Senegal el 23 de junio y cerrará la fase de grupos contra Francia en Boston el 26 de junio.