Haaland se burla de las reglas del fútbol moderno y supera a Messi y Mbappé

Pese a las críticas por su poca movilidad, el noruego Erling Haaland demuestra que el fútbol se gana por la calidad de los movimientos dentro del área, no por los kilómetros recorridos. En el Mundial 2026 muestra cómo convertir pocos movimientos en goles decisivos: la inteligencia táctica resulta más letal que correr sin pausa.

Según «Marca», jugó el 84 % de los partidos de Noruega en el Mundial 2026, porcentaje superior al de sus rivales por la Bota de Oro. Además, su ratio de conversión ocasión-gol lidera el torneo.

Ante Brasil cubrió unos nueve kilómetros, el 84 % a pie, cifra que define su estilo.

Lionel Messi recorre 6,6 km por partido, con un 62 % a paso, y Harry Kane cubre unos 11 km. Kylian Mbappé, en cambio, realiza muchos más sprints que el delantero del Manchester City.

Mbappé lidera la lista de los más rápidos del torneo tras alcanzar 37,6 km/h contra Marruecos.

A pesar de estas diferencias físicas, Haaland lidera en goles: siete en su primer Mundial, más que Messi (uno), Cristiano (uno) y Mbappé (cuatro) en los suyos.

Además, su porcentaje de conversión de tiros a gol alcanza el 39 %, el más alto en un Mundial desde Gary Lineker en 1986. ¿Cómo es posible que un delantero que camina más de lo que corre sea tan eficaz ante la portería?

La clave está en su estilo: no construye juego como Kane, ni recurre a regates constantes como Mbappé, y su participación en la creación de goles es limitada. Parece ignorar las exigencias del delantero moderno, que debe presionar, retroceder para apoyar y tocar el balón con frecuencia.

Pero, cuando el balón llega al área, se transforma en el delantero más peligroso del torneo: siete goles en 18 disparos, un promedio extraordinario.

Aunque a menudo parece alejado de la acción, forma parte de una estrategia táctica. Mientras la mayoría de los delanteros se mueven sin cesar para desconcertar a los defensas, él ralentiza el ritmo, observa sus movimientos y espera el momento justo para lanzarse con velocidad y aprovechar el espacio.

Su primer gol a Brasil lo ilustra a la perfección: esperó con calma, se lanzó en el momento justo, aprovechó el espacio y batió a Gabriel. Un ejemplo de que la paciencia puede valer más que correr todo el partido.