Haaland recuerda las enseñanzas de Guardiola antes del partido contra Irak

El astro noruego Erling Haaland espera con ilusión su debut en el Mundial, pues su selección debutará el martes ante Irak.

En una entrevista con el diario «Daily Mail», el delantero valoró esta temporada, marcada por la salida de Pep Guardiola del Manchester City, y elogió la trayectoria del técnico español.

Haaland afirmó: «Basta ver su palmarés: es excepcional. En el Barcelona, el Bayern de Múnich y el Manchester City... La forma de jugar de sus equipos, los récords, los títulos... Pero para mí lo más importante es su perseverancia, su atención a los detalles y su capacidad para hacer mejores a los jugadores».

El delantero de 25 años habló de sus sensaciones ante la histórica participación de Noruega, ausente del Mundial durante años: «Es una sensación increíble. Llevaba mucho tiempo soñándolo. De niño veía los partidos con amigos y familia; ahora seré parte de ello. Es el sueño de cualquier jugador».

Además, mostró confianza en el grupo noruego: «Somos un equipo que lleva mucho tiempo jugando junto y nos conocemos bien. Noruega no iba al Mundial desde hace mucho».

«Representar a tu país en este torneo es muy especial. La gente espera mucho de nosotros y de mí, y eso es normal. Yo solo me centro en mi trabajo e intento dar lo mejor de mí», añadió el delantero del City.

El martes debutará ante Irak y los aficionados noruegos confían en que su estrella del Manchester City les guíe hacia un buen resultado.