Haaland, protagonista de los memes del Sevilla vs. Borussia Dortmund 

Era la gran amenaza del Sevilla en el partido de ida de los octavos de final de la Champions League. Y el chico cumplió con las expectativas, destrozando en apenas 45 minutos al equipo español. Erling Haaland asistió en el primer gol y marcó los dos siguientes del Borussia Dortmund en Nervión, donde los andaluces se fueron 1-3 al descanso. El delantero noruego, imparable en el Ramón Sánchez Pizjuán, está centrando la atención de los usuarios de Internet, siendo protagonista de casi todos los memes.

Haaland after he saw Mbappé last night.... pic.twitter.com/hw1KBwMNQd