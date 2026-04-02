Haaland, por detrás de Mbappé y Vinícius en la carrera fuera de los terrenos de juego

Kylian Mbappé y Vinícius Júnior, el dúo del Real Madrid, han superado a Erling Haaland, delantero del Manchester City, en una emocionante carrera fuera del terreno de juego.

El diario «AS» ha informado de que Mbappé y Vinícius encabezan la lista de los mejor pagados de Europa.

El diario español se hizo eco de la lista de salarios publicada por el diario «L'Équipe», según la cual Mbappé y Vinícius cobran 2,67 millones de euros de salario mensual, superando a Haaland.

El noruego Haaland cobra un salario mensual de 2,63 millones de euros en el Manchester City.

Por su parte, Harry Kane y Jamal Musiala, el dúo del Bayern de Múnich, cobran un salario mensual de 2,1 millones de euros cada uno.

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