Haaland no saldrá del Borussia de Dortmund este verano

La cláusula de salida del delantero noruego sólo se activará cuando pase el próximo mercado estival

No hay día que no salga un rumor nuevo sobre él. Es, sin duda, el gran reclamo del mercado y la nueva sensación del fútbol europeo. Se trata de Erling Braut Haaland, el delantero noruego del , pretendido por todos los grandes clubes de Europa. El joven ariete se ha convertido en el gran protagonista de múltiples informaciones y rumores que le vinculan el próximo verano al , que maneja excelentes informes sobre su rendimiento y que le considera como uno de los grandes objetivos para la próxima ventana de fichajes. Mucho se está hablando sobre el futuro de Haaland y sobre ese "casting" de delanteros que está llevando a cabo el conjunto blanco para la próxima temporada.

Sin embargo, Goal está en condiciones de asegurar que el delantero no saldrá de su actual club este verano. Primero, porque la intención del Borussia Dortmund consiste en no escuchar ofertas por el jugador este verano. Y segundo, porque tal y como publica el diario "Bild", la cláusula liberatoria en el contrato de Haaland, de 75 millones de euros -que ni confirma ni desmiente el club-, no se activará hasta después del mercado estival. Es decir, que de cara a la próxima ventana de fichajes, Haaland no costará esa cantidad, sino el precio que determine su club. Y el Dortmund, ahora mismo, ni necesita vender, ni se lo plantea.

Los grandes de Europa, que pensaban que Haaland tenía un precio de salida de 75 millones este verano, ya saben que dicha cláusula no entra en vigor hasta después del próximo mercado estival. Sin duda, un escollo importante para los clubes que quieran ficharle. Entre ellos, obiviamente, el Real Madrid. Fuentes consultadas por Goal aseguran que el último jugador del Dortmund que tuvo cláusula de rescisión de contrato fue Mario Gotze. El pasado enero, cuando se desató la rumorología sobre esa presunta cláusula, Michael Zorc, uno de los hombres fuertes de la cúpula "borusser" explicó que "no comentan detalles de su contrato", para añadir que "puedo asegurar que va a jugar muchos años con nosotros".