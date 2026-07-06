«Haaland lo ha echado todo por tierra»... Ancelotti desvela el secreto de Vinícius y zanja la polémica sobre su futuro

Tras la sorpresiva eliminación de Brasil en el Mundial 2026 ante Noruega, Carlo Ancelotti recibió duras críticas, especialmente por confiar el penal a Bruno Guimarães y no a Vinícius Júnior.

Tras el partido en el MetLife Stadium, el técnico italiano compareció sereno en rueda de prensa. Admitió la decepción, explicó los motivos de la eliminación, defendió sus decisiones tácticas y reveló que la elección de lanzador se basó en un análisis estadístico de un año.

Ancelotti admitió su tristeza por la eliminación, pero rechazó que marque el fin del proyecto.

«Todos sentimos una profunda tristeza», afirmó. «Hemos hecho un buen Mundial y merecíamos ganar hoy. Esta derrota no es el final, sino el inicio de una nueva etapa».

Sobre el desarrollo del partido, recordó que Brasil dominó durante 70 minutos hasta que Haaland marcó la diferencia.

Y añadió: «Tuvimos el partido bajo control durante 70 minutos, pero fue Haaland quien lo decidió al final».

Sobre la reacción de la afición y el futuro de la selección

Sobre la reacción de la afición tras la eliminación, dijo que se centran en seguir trabajando.

«No sé cómo reaccionará la afición, pero seguiremos trabajando, mejorando y buscando nuevas ideas».

Ancelotti subrayó que el verdadero trabajo comenzará tras el torneo, pues la selección ya tiene una buena base.

«Mañana empezaremos a planificar el futuro con un grupo sólido de jóvenes, los veteranos que sigan y nuevos jugadores», afirmó.

¿Por qué Brasil no presionó?

Sobre la falta de presión alta, explicó que fue una decisión táctica impuesta por el estilo de Noruega.

“Era difícil presionar alto porque Noruega se centraba en marcar a Martin Ødegaard, y hacerlo suponía un gran riesgo por la velocidad de Haaland en los duelos individuales”.

Sobre los cambios realizados, explicó que buscaba añadir más opciones ofensivas.

«Tuvimos ocasiones en la primera parte y en la segunda, cuando el marcador aún estaba 0-0. Los cambios buscaron dar profundidad al equipo», afirmó.

Además, Endrick entró para aportar profundidad y Neymar para mejorar la calidad en el último tercio; sustituí a Bruno Guimarães porque estaba cansado.

El misterio del polémico penalti

Uno de los momentos más destacados de la rueda de prensa fue su explicación sobre la elección de Bruno Guimarães para lanzar el penalti, a pesar de que en la plantilla había nombres como Vinícius Júnior y Neymar.

Ancelotti aclaró que la decisión se basó en un análisis estadístico a largo plazo y afirmó: «Hemos analizado las estadísticas de un año. Neymar era el mejor lanzador, seguido de Igor Thiago, Raphinha, Bruno Guimarães y Gabriel Martinelli. Elegimos a Bruno porque era el mejor disponible en ese momento».

Reconoció que el centro del campo necesita refuerzos tras la marcha de Casemiro.

Y añadió: «Está claro que necesitamos fichar a jugadores jóvenes de alto nivel para el centro del campo. En el fútbol brasileño hay talentos prometedores que podrían incorporarse a la selección en el futuro».

Valora el ambiente del vestuario y sus valores personales.

El técnico italiano admitió que no busca ser un ejemplo.

«No quiero ser un modelo a seguir para nadie. He vivido esta pasión y este entusiasmo desde pequeño, y esa pasión sigue viva hasta hoy», afirmó.

Por último, habló del ánimo del grupo tras la eliminación y afirmó:

«Todos sentimos una profunda tristeza, al igual que la afición. Es normal tras esta derrota, pero debemos encontrar el camino para seguir adelante y construir un futuro mejor», afirmó.