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Erling Haaland sigue dándole vueltas al espectacular duelo de la Premier League entre Arsenal y Manchester City (2-2). Nada más sonar el pitido final, el delantero noruego publicó en Instagram dos capturas de momentos muy polémicos del partido.

En los últimos instantes del encuentro, el Manchester City pareció tener una gran oportunidad de llevarse los tres puntos de Londres. Sin embargo, el árbitro John Brooks y Darren England, responsable del VAR, descartaron señalar penalti, para gran enfado de los visitantes.

No fue la única jugada que indignó a Haaland tras el partido. La primera captura que publicó el goleador noruego en sus historias de Instagram muestra a Bruno Guimarães agarrando con fuerza del pelo a Jérémy Doku.

El brasileño ya tenía una tarjeta amarilla en ese momento, pero no recibió ninguna otra sanción. Antes, durante el partido, se había producido un incidente similar con Jurriën Timber, aunque Haaland decidió no compartir imágenes de esa jugada.

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La segunda captura corresponde a la comentadísima acción del minuto 97. Josko Gvardiol remató de cabeza desde cerca hacia la portería del Arsenal y Viktor Gyökeres detuvo el balón con los brazos.

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Los jugadores del Manchester City reclamaron penalti en masa, pero, según el VAR, los brazos de Gyökeres estaban en una posición natural. Haaland no acompañó las capturas de un texto extenso, pero su mensaje parece clarísimo.

Su compañero Elliot Anderson tampoco ocultó su frustración tras el encuentro. «¿Mano de Gyökeres? ¡Es clarísima! ¿Cómo puede ser una posición natural?», declaró el centrocampista ante las cámaras de Sky Sports.

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«Hoy deberíamos haber ganado. Creo que los han protegido de verdad en un par de acciones, pero así es el fútbol», continuó Anderson. «No lo vi en el momento, estaban pasando muchas cosas. Pero acabo de ver la repetición y es clarísimo».

Los analistas de Sky Sports tampoco daban crédito a que el Manchester City no recibiera un penalti. Gary Neville sostuvo que Gyökeres utilizó los brazos como un portero, mientras que Jamie Carragher también consideró francamente escandalosa la decisión arbitral.

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Haaland se dirigió a los árbitros nada más sonar el pitido final y después decidió expresar también su descontento en las redes sociales. Su padre, Alfie Haaland, fue aún más explícito en X al reaccionar a la actuación arbitral: «Qué broma».