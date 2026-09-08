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Haaland elogia a Ayoub Bouaddi: el Manchester City tiene una auténtica joya

FC Oporto vs Manchester City
FC Oporto
Manchester City
Liga de Campeones
E. Haaland
A. Bouaddi
Portugal
Inglaterra
Noruega
Marruecos

El astro marroquí brilla en su primera titularidad con los Citizens

El noruego Erling Haaland, delantero del Manchester City, elogió la actuación de su compañero marroquí Ayoub Bouaddi tras su participación ante el Oporto en la Liga de Campeones, subrayando que el club inglés tiene una auténtica joya.

Bouaddi disputó su primer partido como titular con el Manchester City frente al Oporto la noche de este martes, en la primera jornada de la Liga de Campeones, y abandonó el terreno de juego en el minuto 75 para dar paso a su compañero croata Mateo Kovacic.

Haaland marcó los dos goles de la victoria del Manchester City sobre el Oporto (2-0) en el estadio Do Dragão, pero Bouaddi, que se incorporó al Manchester City este verano por 100 millones de euros, ofreció un gran partido y mostró una madurez futbolística pese a que todavía tiene 18 años.

Haaland dijo sobre Bouaddi en declaraciones a la plataforma "Amazon Prime" tras el encuentro: "Creo que ofreció un gran partido; en las últimas semanas le dije al presidente del club durante los entrenamientos que estaba siendo asombroso. Tenemos una auténtica joya".

Sin embargo, el noruego no olvidó una jugada que le molestó al comienzo de la segunda parte, cuando, tras encontrarse en un espacio libre, Bouaddi optó por pasar el balón lateralmente a su izquierda mientras el delantero se lanzaba con habilidad a la espalda de los defensas.

Y añadió Haaland sonriendo, según recogió la cadena "Foot Mercato": "Sinceramente, creo que debió pasarme el balón en la segunda parte cuando estaba completamente solo. Estaba un poco molesto, así que le diré ahora: hizo un buen partido, salvo por ese pase".

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